FDA выразила недовольство уровнем контроля качества на заводе Mylan в Индии

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Главная / Новости медицины и фармации
12.04.2017 17:16
FDA выразила недовольство уровнем контроля качества на заводе Mylan в ИндииАдминистрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) заявила о недостаточном контроле за качеством на одном из индийских фармацевтических заводов компании Mylan, пишет Reuters.
В письме FDA говорится, что система обеспечения качества на предприятии неспособна обеспечить точность и достоверность данных, предоставляемых в поддержку безопасности, эффективности и качества лекарственных препаратов, выпускаемых на этом заводе.
Свои опасения о несоответствии стандартам качества производственной площадки в индийском Нашике FDA высказала после завершения инспекции предприятия. На данном заводе выпускаются антиретровирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции.
В рамках инспекции представители контрольного органа обнаружили нарушения в сборе и хранении данных, которые привели к потере и удалению важной информации о выпускаемых партиях ЛС. Теперь FDA намерена воздержаться от одобрения препаратов, выпускаемых на данном заводе, пока компания не докажет соответствие текущим стандартам по производству лекарственных средств.
Ключевые слова: Mylan, FDA
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