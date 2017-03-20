«Валента» устанавливает торговые связи с Закавказьем
Компания «Валента» продолжает расширять своё присутствие на фармацевтических рынках других стран.
В марте 2017 года прошла первая поставка препарата Ингавирин®, капсулы 90 мг, и Ингавирин®, капсулы 60 мг, для терапии пациентов детского возраста с 7 лет, на территорию Грузии.
Также компания стала победителем тендера Министерства обороны Армении на поставку противопростудных препаратов, таких как, Граммидин®НЕО, Граммидин®НЕО с анестетиком и препарата Ингавирин®, капсулы 90 мг.
Михаил Тульский, директор по продажам ПАО «Валента Фарм»: «Противопростудный портфель – один из ключевых для нашей компании. Целенаправленная работа с дистрибьютором, представителями Минздрава, а также четкая стратегия развития, позволила нашей компании поставлять препараты не только на коммерческий рынок, но и на государственный, в условиях жесткой конкуренции, как со стороны российских компаний, так и международных гигантов».
Контрольные органы США одобрили лекарственное средство компании Neurocrine Biosciences, предназначенное для лечения поздней дискинезии – неврологического нарушения, проявляющегося на фоне длительного приема нейролептиков.
Антимонопольная служба ведет разработку системы для проведения международного сравнительного анализа стоимости лекарств. При содействии торгпредств РФ уже создана база референтных источников данных по ценам на медикаменты в различных странах.
Европейский регулятор утвердил новый механизм реагирования на заявления о нарушениях, присылаемые частными лицами. Новая политика позволит EMA оценивать поступающие сообщения и координировать дальнейшие расследования инцидентов, сохраняя при этом конфиденциальность источника.
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