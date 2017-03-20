ФАС собирает данные по объемам продажи дешевых лекарств Федеральная антимонопольная служба (ФАС)



Сбор информации об объемах продаж проходит в рамках исполнения правительственного поручения о проработке вопроса изменения методики установления предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактически отпускным ценам лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП. Данные необходимо предоставить в ФАС до 14 апреля 2017 года.



Данные необходимо внести в электронную таблицу, созданную ФАС, с разделением на амбулаторный и госпитальный сегмент и направить на электронную почту



Ключевые слова: ЖНВЛП Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к фармпроизводителям с просьбой предоставить данные по объемам реализации в 2015-2016 гг. препаратов с зарегистрированной предельной отпускной ценой до 100 рублей включительно.Сбор информации об объемах продаж проходит в рамках исполнения правительственного поручения о проработке вопроса изменения методики установления предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактически отпускным ценам лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП. Данные необходимо предоставить в ФАС до 14 апреля 2017 года.Данные необходимо внести в электронную таблицу, созданную ФАС, с разделением на амбулаторный и госпитальный сегмент и направить на электронную почту soc@fas.gov.ru до 14 апреля 2017 года.Ключевые слова: ФАС









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ФАС собирает данные по объемам продажи дешевых лекарств Сбор данных проводится в рамках проработки вопроса изменения методики установления предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактически отпускным ценам ЛС из перечня ЖНВЛП.

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