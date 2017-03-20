За 6 лет ожидаемая продолжительность жизни москвичей выросла на три года

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Главная / Новости медицины и фармации
12.04.2017 13:34
За 6 лет ожидаемая продолжительность жизни москвичей выросла на три годаПо итогам 2016 года средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 77 лет, составив 77,1 года. Данный показатель на три года больше, чем в 2010 году, говорится в материале департамента здравоохранения Москвы. В среднем по России ожидаемая продолжительность жизни оценивается в 72 года.
По сравнению с 2010 годом смертность трудоспособного населения города снизилась на 22% — с 425,5 до 332,7 случая на 100 тысяч населения, рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
На 32% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — 331 случай вместо 487 на 100 тысяч человек. Смертность по онкологическим причинам сократилась на 9% — с 167 до 152 случаев на 100 тысяч населения.
В департаменте подчеркивают, что современные методы диагностики и лечения туберкулеза позволили снизить смертность от данного заболевания на 54% по сравнению с 2010 годом (с 27,6 до 12,8 случая на 100 тысяч человек).
Показатели младенческой смертности также снижаются: за 6 лет на 32% (с 8,4 случая на тысячу родившихся живыми до 5,7 случая). При этом выживаемость новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела достигла 87%, тогда как в 2010 году этот показатель равнялся 51%.
Ключевые слова: Москва, ожидаемая продолжительность жизни
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