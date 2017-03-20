Зарегистрирован первый препарат для лечения поздней дискинезии Регуляторные органы США выдали маркетинговое разрешение компании Neurocrine Biosciences на пероральное лекарственное средство валбеназин (valbenazine). Зарегистрированный под торговым наименованием Ингрезза (Ingrezza) препарат стал первым официально одобренным средством для лечения поздней дискинезии,



Эффективность валбеназина была продемонстрирована в клинических исследованиях, прошедших при участии 234 пациентов. По сравнению с плацебо, применение валбеназина в течение 6 недель привело к значимому снижению выраженности дискинезии.



Среди серьезных нежелательных эффектов нового лекарственного препарата – сонливость и нарушение сердечного ритма (удлинение интервала QT). При терапии валбеназином не рекомендуется управлять автомобилем и использовать сложное оборудование.



Поздняя дискинезия является неврологическим нарушением на фоне длительного приема нейролептиков, проявляющимся непроизвольными движениями. Чаще всего непроизвольные движения затрагивают мышцы щек, губ и языка – пациент невольно гримасничает, высовывает язык, причмокивает губами.



Ключевые слова: Neurocrine Biosciences, поздняя дискинезия Регуляторные органы США выдали маркетинговое разрешение компании Neurocrine Biosciences на пероральное лекарственное средство валбеназин (valbenazine). Зарегистрированный под торговым наименованием Ингрезза (Ingrezza) препарат стал первым официально одобренным средством для лечения поздней дискинезии, сообщается на сайте FDA Эффективность валбеназина была продемонстрирована в клинических исследованиях, прошедших при участии 234 пациентов. По сравнению с плацебо, применение валбеназина в течение 6 недель привело к значимому снижению выраженности дискинезии.Среди серьезных нежелательных эффектов нового лекарственного препарата – сонливость и нарушение сердечного ритма (удлинение интервала QT). При терапии валбеназином не рекомендуется управлять автомобилем и использовать сложное оборудование.Поздняя дискинезия является неврологическим нарушением на фоне длительного приема нейролептиков, проявляющимся непроизвольными движениями. Чаще всего непроизвольные движения затрагивают мышцы щек, губ и языка – пациент невольно гримасничает, высовывает язык, причмокивает губами.Ключевые слова: FDA









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Зарегистрирован первый препарат для лечения поздней дискинезии Контрольные органы США одобрили лекарственное средство компании Neurocrine Biosciences, предназначенное для лечения поздней дискинезии – неврологического нарушения, проявляющегося на фоне длительного приема нейролептиков.

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