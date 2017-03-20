ФАС создаст систему для сравнения стоимости ЛС в различных странах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработает системы для проведения международного сравнительного анализа стоимости лекарственных препаратов. Об этом



«Совместно с торгпредствами России в разных странах мира, проводя мониторинг цен на лекарственные препараты, мы сформировали базу референтных источников данных по этим ценам. Система, разрабатываемая ФАС, учитывает верифицированные базы данных с ценами на лекарства, сформированными национальными органами здравоохранения. Эти базы станут ядром системы», - заявил Нижегородцев, добавив, что пока эта работа выполняется вручную.



В ФАС пояснили, что система решит сразу две задачи: позволит расширить число национальных источников реферируемых данных о лекарствах совместно с зарубежными партнерами ФАС - конкурентными ведомствами стран БРИКС, ЕС и ЕврАзЭС, а также автоматизирует работу проекта.



Сейчас ведомство проводит по поручению президента России сравнительный анализ цен на лекарственные препараты в РФ и других странах мира. Данная работа состоит из трех этапов: сравнение цен на лекарства, включенных в перечень «Семь высокозатратных нозологий», анализ цен на лекарства, которые используются при лечении ВИЧ, гепатитов, туберкулеза, а также анализ цен на вакцины, которые используются в рамках календаря прививок и государственных программ. В настоящий момент завершены два этапа проверок.



Ключевые слова: цены Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработает системы для проведения международного сравнительного анализа стоимости лекарственных препаратов. Об этом ТАСС рассказал начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.«Совместно с торгпредствами России в разных странах мира, проводя мониторинг цен на лекарственные препараты, мы сформировали базу референтных источников данных по этим ценам. Система, разрабатываемая ФАС, учитывает верифицированные базы данных с ценами на лекарства, сформированными национальными органами здравоохранения. Эти базы станут ядром системы», - заявил Нижегородцев, добавив, что пока эта работа выполняется вручную.В ФАС пояснили, что система решит сразу две задачи: позволит расширить число национальных источников реферируемых данных о лекарствах совместно с зарубежными партнерами ФАС - конкурентными ведомствами стран БРИКС, ЕС и ЕврАзЭС, а также автоматизирует работу проекта.Сейчас ведомство проводит по поручению президента России сравнительный анализ цен на лекарственные препараты в РФ и других странах мира. Данная работа состоит из трех этапов: сравнение цен на лекарства, включенных в перечень «Семь высокозатратных нозологий», анализ цен на лекарства, которые используются при лечении ВИЧ, гепатитов, туберкулеза, а также анализ цен на вакцины, которые используются в рамках календаря прививок и государственных программ. В настоящий момент завершены два этапа проверок. По данным на 4 апреля 2017 года , фармпроизводители снизили 378 цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП. Годовая экономия от снижения цен на лекарства по программе «7 нозологий» в 2017 году составит не менее 5 млрд рублей.Ключевые слова: ФАС









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ФАС создаст систему для сравнения стоимости ЛС в различных странах Антимонопольная служба ведет разработку системы для проведения международного сравнительного анализа стоимости лекарств. При содействии торгпредств РФ уже создана база референтных источников данных по ценам на медикаменты в различных странах.

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