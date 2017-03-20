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Главная / Новости медицины и фармации
12.04.2017 10:34
Санкт-Петербург отмечает успехи в борьбе с болезнью Паркинсона
Тремор, общая скованность, замедленность всех движений, повышение мышечного тонуса, нарушение походки, устойчивости, равновесия и координаций движений – это лишь немногие проявления болезни Паркинсона, хронического неврологического расстройства. Оно оказывает серьёзное негативное влияние на все стороны жизни пациентов, приводя к утрате их трудоспособности и инвалидизации.
«Болезнь Паркинсона традиционно считают болезнью пожилых. И, действительно, наиболее часто она развивается у людей старше 65 лет. 1-2 человека из ста в этом возрасте страдают данным заболеванием. Однако за последнее время болезнь Паркинсона значительно «помолодела». Около трети пациентов, наблюдающихся в нашем центре по лечению паркинсонизма, находятся в возрасте от 45 до 60 лет. Учитывая этот факт, а также увеличение продолжительности жизни благодаря успехам медицины, в том числе и у пациентов с болезнью Паркинсона, можно с большой вероятностью предположить, что количество пациентов с этим заболеванием в ближайшие десятилетия вырастет. Это коснется не только самих пациентов и близких им людей, но станет дополнительным бременем для экономик стран мира. Именно поэтому сегодня очень важно говорить о значимости изучения данного заболевания, поиске новых путей его лечения и реабилитации, о социальной поддержке пациентов. Несмотря на то, что в настоящее время болезнь Паркинсона невозможно излечить полностью, достижения современной медицины позволяют эффективно компенсировать ее симптомы на протяжении длительного времени, предотвращать или отдалять наступление тяжелых осложнений, улучшать качество жизни пациентов. Тщательный подбор противопаркинсонической терапии в сочетании с реабилитационными мероприятиями и вовлечением людей с болезнью Паркинсона в жизнь общества дает им возможность в течение длительного времени вести активный образ жизни и сохранять самостоятельность».
«Реабилитация является эффективным и универсальным методом, показанным всем пациентам вне зависимости от стадии заболевания на фоне лекарственного терапии. Если говорить о лечебной физкультуре, то для каждого необходимо разрабатывать индивидуальную программу, учитывающую особенности клинических проявлений болезни. Более универсальным способом являются танцы. Музыкальное сопровождение оказывает положительное влияние на деятельность мозга, необходимость управления собственными движениями под музыку стимулирует рабочие процессы в мозговых центрах, а регулярность занятий улучшают координацию, мобильность и равновесие у пациентов. В любом случае, выбирая тот или иной метод профилактики, мы должны отдавать предпочтение таким, которые воздействуют не только на двигательные функции, но и на интеллектуальные».
«Уже несколько лет подряд в Санкт-Петербурге во Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона мы проводим серию различных мероприятий. Их цель – информирование общества об этом серьезном расстройстве, которое может возникнуть у любого из нас. Мы также стремимся поддерживать пациентов и их родственников, так как страдающие этим заболеванием требуют постоянного внимания и поддержки со стороны близких людей, которые, в свою очередь, должны понимать основные особенности течения болезни, методы ее контроля и профилактики обострений. В рамках проводимых нами школ мы также рассказываем о методах реабилитации при болезни Паркинсона, об их эффективной комбинации реабилитации и лекарственной терапии».
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