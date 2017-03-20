Санкт-Петербург отмечает успехи в борьбе с болезнью Паркинсона

Тремор, общая скованность, замедленность всех движений, повышение мышечного тонуса, нарушение походки, устойчивости, равновесия и координаций движений – это лишь немногие проявления болезни Паркинсона, хронического неврологического расстройства. Оно оказывает серьёзное негативное влияние на все стороны жизни пациентов, приводя к утрате их трудоспособности и инвалидизации.



11 апреля, во Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, ведущие неврологи и пациенты, живущие с этим заболеванием, рассказали о том, как можно эффективно контролировать болезнь и предотвращать развитие ее осложнений как с помощью лекарственной терапии, так и при помощи специальных упражнений и физической активности.



Болезнь Паркинсона – хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга, более характерное для людей старшего возраста. Во всем мире им страдает более 6 млн. человек, что делает его вторым по распространенности дегенеративным неврологическим заболеванием после болезни Альцгеймера . Коварство заболевания заключается в том, что точные причины его возникновения до конца неизвестны и что его развитие начинается за 10-20 лет до проявления первых симптомов. В настоящее время болезнь Паркинсона является неизлечимой.



Алла Тимофеева, доцент кафедры неврологии ПСПбГМУ имени И.П. Павлова:



«Болезнь Паркинсона традиционно считают болезнью пожилых. И, действительно, наиболее часто она развивается у людей старше 65 лет. 1-2 человека из ста в этом возрасте страдают данным заболеванием. Однако за последнее время болезнь Паркинсона значительно «помолодела». Около трети пациентов, наблюдающихся в нашем центре по лечению паркинсонизма, находятся в возрасте от 45 до 60 лет. Учитывая этот факт, а также увеличение продолжительности жизни благодаря успехам медицины, в том числе и у пациентов с болезнью Паркинсона, можно с большой вероятностью предположить, что количество пациентов с этим заболеванием в ближайшие десятилетия вырастет. Это коснется не только самих пациентов и близких им людей, но станет дополнительным бременем для экономик стран мира. Именно поэтому сегодня очень важно говорить о значимости изучения данного заболевания, поиске новых путей его лечения и реабилитации, о социальной поддержке пациентов. Несмотря на то, что в настоящее время болезнь Паркинсона невозможно излечить полностью, достижения современной медицины позволяют эффективно компенсировать ее симптомы на протяжении длительного времени, предотвращать или отдалять наступление тяжелых осложнений, улучшать качество жизни пациентов. Тщательный подбор противопаркинсонической терапии в сочетании с реабилитационными мероприятиями и вовлечением людей с болезнью Паркинсона в жизнь общества дает им возможность в течение длительного времени вести активный образ жизни и сохранять самостоятельность».



Помимо медикаментозной терапии, которая позволяет предотвращать развитие осложнений, другим немаловажным условием эффективного контроля за болезнью Паркинсона является реабилитация. Основными задачами реабилитации является профилактика двигательных нарушений, улучшение эмоционального состояния пациента, повышение мотивации к ведению активного образа жизни, улучшение самооценки.



Наталья Латышева, к.п.н., доцент кафедры физической культуры НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург:



«Реабилитация является эффективным и универсальным методом, показанным всем пациентам вне зависимости от стадии заболевания на фоне лекарственного терапии. Если говорить о лечебной физкультуре, то для каждого необходимо разрабатывать индивидуальную программу, учитывающую особенности клинических проявлений болезни. Более универсальным способом являются танцы. Музыкальное сопровождение оказывает положительное влияние на деятельность мозга, необходимость управления собственными движениями под музыку стимулирует рабочие процессы в мозговых центрах, а регулярность занятий улучшают координацию, мобильность и равновесие у пациентов. В любом случае, выбирая тот или иной метод профилактики, мы должны отдавать предпочтение таким, которые воздействуют не только на двигательные функции, но и на интеллектуальные».



Ежегодная инициатива отмечать в России Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона принадлежит Санкт-петербургскому центру помощи пациентам «ГЕНОМ». Повышение осведомленности общества об этой расстройстве, оказание поддержки пациентам и их родственникам в борьбе с ним являются одним из направлений его деятельности.



Елена Хвостикова, директор АНО «Центр помощи пациентам «ГЕНОМ»:



«Уже несколько лет подряд в Санкт-Петербурге во Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона мы проводим серию различных мероприятий. Их цель – информирование общества об этом серьезном расстройстве, которое может возникнуть у любого из нас. Мы также стремимся поддерживать пациентов и их родственников, так как страдающие этим заболеванием требуют постоянного внимания и поддержки со стороны близких людей, которые, в свою очередь, должны понимать основные особенности течения болезни, методы ее контроля и профилактики обострений. В рамках проводимых нами школ мы также рассказываем о методах реабилитации при болезни Паркинсона, об их эффективной комбинации реабилитации и лекарственной терапии».



Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона был учрежден в 2001 году Всемирной организацией здравоохранения в день рождения Джеймса Паркинсона. Этот английский врач 200 лет назад впервые в истории медицины описал данное заболевание в своем «Эссе о дрожательном параличе».

