Социальная кампания #ЗАЖГИЛУЧСВЕТА поможет тысячам женщин

10 апреля 2017 г. в России стартует социальная кампания #ЗАЖГИЛУЧСВЕТА, которая призвана привлечь внимание к такому серьезному заболеванию как рак яичников и рассказать о возможностях определения наследственного риска его развития. В рамках проекта запущен информационный сайт зажгилучсвета.рф, на котором каждая женщина сможет подробно узнать о проблеме, пройти тест на определение наследственного риска развития рака яичников и, если он повышен, получить возможность бесплатного молекулярно-генетического тестирования.



#ЗАЖГИЛУЧСВЕТА – первый масштабный проект в России, целью которого является повышение уровня знаний о раке яичников у здоровых женщин. Проект объединил пациентскую организацию, профессиональное медицинское сообщество и социально ориентированный бизнес. Инициатором проекта выступила международная биофармацевтическая компания «АстраЗенека».



В России рак яичников занимает 3-е место по заболеваемости и 1-е место по уровню смертности среди всех злокачественных новообразований женской репродуктивной системы. Ежегодно этот диагноз ставится примерно 13 000 женщин, при этом у большинства из них диагностируется на поздних стадиях. Одной из возможностей выявления заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно, является тщательное медицинское наблюдение женщин, у которых есть генетическая предрасположенность к развитию злокачественных новообразований. Данная предрасположенность обусловлена наличием мутации генов BRCA 1/2, которые можно обнаружить с помощью молекулярно-генетического тестирования.



Зайдя на сайт Кампании зажгилучсвета.рф, каждая женщина сможет пройти тест для определения риска развития наследственного рака яичников. По результатам теста женщины, у которых установлен повышенный риск, получат возможность пройти бесплатное молекулярно-генетическое тестирование. По итогам тестирования пациенткам с выявленными мутациями генов BRCA 1/2 будут предложены брошюра с рекомендациями, разработанными экспертами Российского общества клинической онкологии, а также возможность получения дополнительной информации от специалистов-онкогенетиков, принимающих участие в проекте.



Кампания #ЗАЖГИЛУЧСВЕТА объединила большое количество участников из разных областей. Партнерами проекта стали: Российское общество клинической онкологии (RUSSCO), Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!», клинико-диагностическая лаборатория KDL, группа компаний «ДНК-технологии».



Искра Рейч, вице-президент «АстраЗенека Россия и Евразия»: «Запуская кампанию «ЗАЖГИЛУЧСВЕТА», мы хотим рассказать здоровым женщинам о таком серьезном заболевании как рак яичников и помочь определить риск его развития. Знание о наследственном риске заболевания позволит выявить его на ранней стадии, а значит спасти тысячи жизней».



Сергей Тюляндин, профессор, председатель Российского общества клинической онкологии «RUSSCO»: «В рамках программы RUSSCO по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики у врачей есть возможность проведения бесплатного молекулярно-генетического тестирования у больных с онкологическими заболеваниями для выбора наиболее эффективной терапии. В рамках Кампании «ЗАЖГИЛУЧСВЕТА» появилась возможность определения носительства мутаций генов BRCA у здоровых людей для профилактики и ранней диагностики опухолевых заболеваний».



Пришло время зажечь луч света, который может спасти тысячи жизней!



