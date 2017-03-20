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 Главная / Новости медицины и фармации

11.04.2017 18:13

EMA будет рассматривать индивидуальные сообщения о нарушениях

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) утвердило новый механизм реагирования на заявления о нарушениях, присылаемые сторонними наблюдателями. Теперь, сообщения любого работника предприятия о несоблюдении стандартов GMP при выпуске ЛС смогут повлечь за собой проверку завода-производителя и принятие дополнительных контрольных мер по отношению к лекарственному препарату.

Целью нововведений было создание доверительной атмосферы, благодаря которой любой мог бы изложить свои наблюдения о нарушениях. Новая политика позволит EMA оценивать поступающие сообщения и координировать дальнейшие расследования инцидентов, сохраняя при этом конфиденциальность источника.

С 2013 года в EMA поступило 43 сообщения о нарушениях на производстве или при проведении клинических исследований, хотя до настоящего времени не было специального алгоритма реагирования на подобные сообщения.

Для индивидуальных обращений в EMA по поводу выявленных нарушений была создана электронная почта reporting@ema.europa.eu. В агентство подчеркивают, что по заявлениям будет проведена соответствующая проверка и приняты необходимые меры по устранению нарушений.

Ключевые слова: EMA


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