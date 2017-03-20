Стратегия и проекты компании «Гедеон Рихтер» в России

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Главная / Новости медицины и фармации
12.04.2017 13:36
Стратегия и проекты компании «Гедеон Рихтер» в РоссииВ марте состоялась встреча руководства российского подразделения компании «Гедеон Рихтер» с журналистами, на которой были озвучены итоги работы компании за 2016 г., приоритетные направления развития и планы на будущее.
По словам Аттилы Варади, директора представительства компании «Гедеон Рихтер» в России, прошедший год компания закончила вполне успешно, нарастив объемы продаж, как ОТС, так и Rx-препаратов. Так, если в 2015 году ее выручка составила 16 млрд 975 млн рублей, то в 2016 г. превысила 19 млрд руб. Прирост в коммерческом сегменте в значительной мере обусловлен выведением новых продуктов на российский рынок.
В то же время зафиксировано небольшое снижение объемов госпитальных продаж, что, по мнению полномочного представителя компании «Гедеон Рихтер» в России, объясняется общерыночной тенденцией. Он отметил, что особое внимание компания сегодня уделяет созданию комбинированных генерических препаратов, внедрение которых в клиническую практику существенно повышает комплаентность к лечению. Так, в марте 2016 г. компания «Гедеон Рихтер» зарегистрировала и вывела на российский рынок трехкомпонентную фиксированную комбинацию амлодипин + лизиноприл + розувастатин, применяющуюся в комплексной терапии пациентов с артериальной гипертонией и дислипидемией. «При том, что наша компания нацелена на создание новых продуктов, выводить их на рынок в последние 2–3 года стало значительно труднее и затратнее, – отметил Аттила Варади. – Такая ситуация связана со структурными изменениями, происходящими на рынке, адаптацией его участников к более сложным экономическим условиям. В частности более жесткие условия производителям стали выставлять аптечные сети. Но все эти трудности никоим образом не скажутся на нашей стратегии работать в России». Он также сообщил, что «Гедеон Рихтер» поддержал государственную инициативу по дополнительной маркировке лекарственных препаратов двумерными кодами, поскольку она усилит контроль за обращением ЛС и позволит проследить путь каждой упаковки препарата. Компания приняла это решение, в т. ч. учитывая и требования Евросоюза, в странах которого маркировка станет обязательной в 2018-2019 гг. Сейчас идет подготовка к реализации пилотного проекта. Его запуск состоится в июне этого года.
В рамках мероприятия журналисты также узнали и о других проектах компании, например, о продолжающемся сотрудничестве с ВЦИОМ в части изучения эффективного взаимодействия пациентки и врача-гинеколога. Кроме того продолжается реализация проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер», призванного напомнить женщинам о необходимости регулярного посещения специалистов по женскому здоровью.
Ключевые слова: Гедеон Рихтер
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