Janssen заплатит PeptiDream до 1,15 млрд долларов за разработку новых ЛС

11.04.2017 17:10
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
11.04.2017 17:10
Janssen заплатит PeptiDream до 1,15 млрд долларов за разработку новых ЛСКомпания Janssen заключила соглашение с японским разработчиком лекарственных препаратов PeptiDream об использовании его технологического решения для поиска и оптимизации макроциклических пептидов. По оценкам, сумма сделки может составить до 1,15 млрд долларов, пишет MedCity News.
Целью сделки является получение доступа к разработанной PeptiDream технологической платформе Peptide Discovery Platform System, предназначенной для разработки лекарственных препаратов на основе макроциклических пептидов. В отличии от распространенных в настоящее время биологических лекарственных препаратов, ЛС на основе макроциклических пептидов можно будет применять перорально, при этом они способны проникать через клеточную мембрану и взаимодействовать с внутриклеточной мишенью.
В рамках соглашения Janssen планирует разработать ряд лекарственных препаратов для терапии метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. Также внимание Janssen привлек разработанная PeptiDream технология создания конъюгатов пептид-лекарство, сейчас компании прорабатывают вопрос о продаже опциона на ее приобретение.
Ключевые слова: Janssen
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.