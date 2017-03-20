Janssen заплатит PeptiDream до 1,15 млрд долларов за разработку новых ЛС Компания Janssen заключила соглашение с японским разработчиком лекарственных препаратов PeptiDream об использовании его технологического решения для поиска и оптимизации макроциклических пептидов. По оценкам, сумма сделки может составить до 1,15 млрд долларов, пишет



Целью сделки является получение доступа к разработанной PeptiDream технологической платформе Peptide Discovery Platform System, предназначенной для разработки лекарственных препаратов на основе макроциклических пептидов. В отличии от распространенных в настоящее время биологических лекарственных препаратов, ЛС на основе макроциклических пептидов можно будет применять перорально, при этом они способны проникать через клеточную мембрану и взаимодействовать с внутриклеточной мишенью.



В рамках соглашения Janssen планирует разработать ряд лекарственных препаратов для терапии метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. Также внимание Janssen привлек разработанная PeptiDream технология создания конъюгатов пептид-лекарство, сейчас компании прорабатывают вопрос о продаже опциона на ее приобретение.



Ключевые слова: Компания Janssen заключила соглашение с японским разработчиком лекарственных препаратов PeptiDream об использовании его технологического решения для поиска и оптимизации макроциклических пептидов. По оценкам, сумма сделки может составить до 1,15 млрд долларов, пишет MedCity News Целью сделки является получение доступа к разработанной PeptiDream технологической платформе Peptide Discovery Platform System, предназначенной для разработки лекарственных препаратов на основе макроциклических пептидов. В отличии от распространенных в настоящее время биологических лекарственных препаратов, ЛС на основе макроциклических пептидов можно будет применять перорально, при этом они способны проникать через клеточную мембрану и взаимодействовать с внутриклеточной мишенью.В рамках соглашения Janssen планирует разработать ряд лекарственных препаратов для терапии метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. Также внимание Janssen привлек разработанная PeptiDream технология создания конъюгатов пептид-лекарство, сейчас компании прорабатывают вопрос о продаже опциона на ее приобретение.Ключевые слова: Janssen









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Janssen заплатит PeptiDream до 1,15 млрд долларов за разработку новых ЛС Целью сделки является получение доступа к разработанной PeptiDream технологической платформе Peptide Discovery Platform System, предназначенной для разработки лекарственных препаратов на основе макроциклических пептидов.

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