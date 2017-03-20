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 Главная / Новости медицины и фармации

11.04.2017 15:59

Российские производители продолжают увеличивать отгрузки медикаментов

В январе-феврале 2017 года сохранялась положительная динамика прошлого года: за два месяца российские фармпроизводители отгрузили лекарственных средств на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Натуральный объем произведенной продукции за два месяца тоже вырос – на 12%, говорится в материале аналитической компании RNC Pharma, поступившем в редакцию Remedium.

За первые два месяца 2017 года отечественные производители отгрузили со складов лекарственных препаратов на сумму 45,6 млрд рублей. Натуральный объем произведенной продукции за два месяца достиг 750 млн упаковок.

В RNC Pharma отмечают, что январь традиционно характеризовался довольно умеренной активностью производственных предприятий, но даже несмотря на это компании отгрузили со складов ЛП на сумму 21,6 млрд рублей, что на 42% больше, чем годом ранее. При этом результаты февраля, несмотря на четкое следование сезонным тенденциям и возвращение к нормальному производственному графику показали в долгосрочной динамике всего +5% в рублях. Правда при этом натуральная динамика в феврале существенно опережала январские показатели.

Ввоз импортных ЛП в Россию суммарно по готовым формам и поставкам in-bulk за первые два месяца 2017 г. составил 78,3 млрд рублей. При этом готовые формы показывают динамику на уровне всего 4,8%, зато импорт нерасфасованных форм за год вырос на 43,6% в рублях.

Ключевые слова: RNC Pharma


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