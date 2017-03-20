Первые аптеки «Озерки» в Саратове

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Главная / Новости медицины и фармации
11.04.2017 15:21
Первые аптеки «Озерки» в СаратовеСеть аптек «Озерки» вышла на рынок Приволжского федерального округа: 10 апреля две первые аптеки были открыты в Саратове. До 2015 года «Озерки» были представлены только в Санкт-Петербурге и области, где занимают около 40% рынка, в течение последних двух лет было открыто 9 аптек в московском регионе. Бренд «Озерки» неоднократно признавался любимой торговой маркой россиян в категории «Аптеки» по версии OnlineMarket Intelligence. Выручка дискаунтера за 2016 год увеличилась на 25,5%.
Всего с объектами в Саратове сеть «Озерки» насчитывает 70 аптек. Помимо традиционно низких цен и широкого ассортимента лекарств и товаров для здоровья, насчитывающего более 15 000 наименований, в новых аптеках работают отделы оптики и ортопедии.
– «Озерки» оправдывают ожидания потребителей не только в отношении цены лекарств, но и ассортимента, – объясняет генеральный директор группы компаний «ЭРКАФАРМ» Анастасия Карпова. – Выбор по адекватным ценам – можно так охарактеризовать нашу основную идею. Кроме того, как и во всех аптеках сети, действует программа лояльности, позволяющая покупать препараты с дополнительной скидкой. Уверена, что у «Озерков» есть все шансы завоевать доверие и любовь жителей Саратова».
Ключевые слова: Аптечный рынок
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