Средняя зарплата врачей в Москве достигла 87,3 тыс. рублей В материалах к заседанию президиума правительства Москвы говорится, что средний заработок медперсонала в Москве за прошлый год вырос на 8% — до 64,3 тыс. рублей, что даже больше средней зарплаты в столице, которая составляет 62,3 тыс. рублей.



При этом московские врачи в среднем получают около 87,3 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал – 58 тыс., а младший медперсонал – около 35 тыс. рублей.



В правительстве Москвы отмечают также рост общего бюджета московской системы здравоохранения. «В прошлом году он подрос на 8,7 процента — до 316,8 миллиарда рублей. В 2017 году бюджет вырастет до 364,9 миллиарда рублей. На одного пациента столичной поликлиники в среднем будет приходиться 6,4 тысячи рублей, а на одного больного в стационаре — 44,1 тысячи рублей», - говорится в материале на портале



В этом году для поликлиник начнут создавать единый центр развития, а в учебную программу для медицинских работников включат принципы вежливого общения, основы конфликтологии, управления стрессом и обучение навыкам работы в ЕМИАС.



Фото: mos.ru





Ключевые слова: зарплата В материалах к заседанию президиума правительства Москвы говорится, что средний заработок медперсонала в Москве за прошлый год вырос на 8% — до 64,3 тыс. рублей, что даже больше средней зарплаты в столице, которая составляет 62,3 тыс. рублей.При этом московские врачи в среднем получают около 87,3 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал – 58 тыс., а младший медперсонал – около 35 тыс. рублей.В правительстве Москвы отмечают также рост общего бюджета московской системы здравоохранения. «В прошлом году он подрос на 8,7 процента — до 316,8 миллиарда рублей. В 2017 году бюджет вырастет до 364,9 миллиарда рублей. На одного пациента столичной поликлиники в среднем будет приходиться 6,4 тысячи рублей, а на одного больного в стационаре — 44,1 тысячи рублей», - говорится в материале на портале mos.ru В этом году для поликлиник начнут создавать единый центр развития, а в учебную программу для медицинских работников включат принципы вежливого общения, основы конфликтологии, управления стрессом и обучение навыкам работы в ЕМИАС.Ключевые слова: Москва









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Средняя зарплата врачей в Москве достигла 87,3 тыс. рублей В материалах к заседанию президиума правительства Москвы говорится, что средний заработок медперсонала в Москве за прошлый год вырос на 8% — до 64,3 тыс. рублей. При этом московские врачи в среднем получают около 87,3 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал – 58 тыс., а младший медперсонал – около 35 тыс.

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