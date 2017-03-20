Препарат компании Roche превзошел по эффективности стандартную терапию ALK-позитивного НМРЛ

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Главная / Новости медицины и фармации
11.04.2017 13:58
Препарат компании Roche превзошел по эффективности стандартную терапию ALK-позитивного НМРЛКомпания Roche анонсировала результаты клинических исследований III фазы, в рамках которых лекарственный препарат алектиниб (alectinib) сравнивался со стандартной терапией первой линии кризитинибом в лечении ALK-позитивного НМРЛ, сообщается на портале GEN.
Детали клинических исследований компания намерена представить на одной из предстоящих научных исследований. Пока известно, что по итогам КИ, прошедших при участии 303 ранее не леченных пациентов, продолжительность жизни без прогрессирования заболевания на фоне алектиниба была дольше, чем при использовании стандартной терапии кризитинибом.
В декабре 2015 года Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала алектиниб для применения в качестве терапии второй линии ALK-позитивного НМРЛ у пациентов, переставших отвечать на кризитиниб. Теперь Roche намерена подать в регуляторные органы документы на расширение показаний к применению алектиниба и одобрение ЛС в качестве терапии первой линии.
Пероральный алектиниб является селективным ингибитором киназы анапластической лимфомы (ALK). Препарат был зарегистрирован под торговым наименованием Алесенса (Alecensa).
Ключевые слова: Roche, онкология
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