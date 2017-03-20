Журнал "Ремедиум" №3 за 2017 год В рубрике "Экспертная зона"

Ю.В. Олефир1, В.А. Меркулов1, Б.К. Романов1, В.В. Дудченко1, П.И. Попов2, Д.В. Бутнару3, Е.В. Мельникова1, О.В. Меркулова1, А.А. Чапленко1 , А.Н. Яворский1

1 Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России 2 Российский университет дружбы народов Минобрнауки России 3 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России Номенклатура биомедицинских клеточных продуктов / Biomedical cell products nomenclature В связи с вступлением в действие с 1 января 2017 г. Федерального закона №180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» актуален вопрос о формировании национальной номенклатуры данных средств медицинского применения. В статье сделана попытка обобщить имеющийся международный опыт разработки номенклатуры препаратов клеточной терапии, а также сформулировать национальные подходы к номенклатуре БМКП. Проведенный анализ свидетельствует о целесообразности гармонизации национальной номенклатуры БМКП со схемой наименования продуктов клеточной терапии, разработанной ВОЗ.

В рубрике «Фармрынок» Мария Денисова, д.ф.н., ведущий менеджер QuintilesIMS



Наша итоговая статья 2015 года заканчивалась фразой



В рубрике «Менеджмент»



Концепция Quality-by-Design как ключевой элемент в обеспечении качества лекарственных препаратов / Quality-by-Design concept as the key element in ensuring the quality of drugs



Г.Н. Гильдеева, к.ф.н., А.В. Белостоцкий, д.м.н., Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России



Фармацевтическая разработка современных лекарственных препаратов является необходимой частью их жизненного цикла и требует разносторонних, структурированных и дорогостоящих исследований. Отсутствие официального стандартизованного методологического подхода к фармацевтической разработке, по современным представлениям, может негативно сказываться на качестве и обеспечении качества лекарственных препаратов, а также на их эффективности и безопасности. Для устойчивого развития отечественной фармацевтической отрасли и обеспечения отечественных потребителей качественными лекарственными препаратами необходима гармонизация российских нормативных требований в данной области с зарубежными.



В рубрике «Фармпромышленность»



Светлана Романова, «Ремедиум»

Деловая активность предприятий фармпромышленности: рейтинг по фондоотдаче за 2015 год / Business activity of pharmaceutical manufacturers: 2015 return on assets top list

Финансовые результаты фармотрасли за 9 месяцев 2016 года / Financial results of pharmaceutical companies: 9 months of 2016

Рейтинг инвестиционной привлекательности предприятий промышленности медицинских изделий по результатам 2015 года / Top list of medical device manufacturers by investment attractiveness in 2015



Инвестиционная активность предприятий отрасли: 9 месяцев 2016 год / Investment activity of pharmaceutical companies 9 months of 2016

, д.ф.н., ведущий менеджерНаша итоговая статья 2015 года заканчивалась фразой [1] «…2015 год уже стал историей, а макросреда для фармрынка на 2016 год и последующие года не добавляет оптимизма. Следовательно, можно говорить о том, что неизбежно возрастут риски и/или появятся новые возможности». По мнению экспертов, 2016 год – это год стабилизации, который ознаменовался началом выхода российской экономики из рецессии., к.ф.н.,, д.м.н.,Фармацевтическая разработка современных лекарственных препаратов является необходимой частью их жизненного цикла и требует разносторонних, структурированных и дорогостоящих исследований. Отсутствие официального стандартизованного методологического подхода к фармацевтической разработке, по современным представлениям, может негативно сказываться на качестве и обеспечении качества лекарственных препаратов, а также на их эффективности и безопасности. Для устойчивого развития отечественной фармацевтической отрасли и обеспечения отечественных потребителей качественными лекарственными препаратами необходима гармонизация российских нормативных требований в данной области с зарубежными. Это и многое другое читайте на страницах нашего журнала



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