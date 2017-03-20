Takeda распродает права на старые ЛС Японская Takeda договорилась с компанией Teva Takeda Yakuhin о передаче прав на 7 лекарственных препаратов, потерявших патентную защиту. Сумма сделки составит 28,5 млрд йен (256 млн долларов),



После заключения сделки компания Teva Takeda Yakuhin получит права на глипогликемические препараты ACTOS и ACTOS OD, SONIAS Combination Tablets LD / HD и METACT Combination Tablets LD / HD, а также средства для лечения гипертонии ECARD Combination Tablets LD / HD, UNISIA Combination Tablets LD / HD, и комбинированный препарат аспирина+лансопразола для лечения язвы желудка TAKELDA.



Ранее в этом месяце Takeda



Teva Takeda Yakuhin является совместным предприятием Takeda и Teva, основанным в апреле 2016 году. Задачей компании является продвижение дженериков на рынке Японии.



Ключевые слова: Японская Takeda договорилась с компанией Teva Takeda Yakuhin о передаче прав на 7 лекарственных препаратов, потерявших патентную защиту. Сумма сделки составит 28,5 млрд йен (256 млн долларов), сообщается на официальном сайте Takeda.После заключения сделки компания Teva Takeda Yakuhin получит права на глипогликемические препараты ACTOS и ACTOS OD, SONIAS Combination Tablets LD / HD и METACT Combination Tablets LD / HD, а также средства для лечения гипертонии ECARD Combination Tablets LD / HD, UNISIA Combination Tablets LD / HD, и комбинированный препарат аспирина+лансопразола для лечения язвы желудка TAKELDA.Ранее в этом месяце Takeda заключила с американской биотехнологической компанией Finch Therapeutics соглашение по совместной разработке экспериментального препарата FIN-524, предназначенного для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сейчас FIN-524 находится на этапе доклинических исследований.Teva Takeda Yakuhin является совместным предприятием Takeda и Teva, основанным в апреле 2016 году. Задачей компании является продвижение дженериков на рынке Японии.Ключевые слова: Takeda









Последние новости



Препарат компании Roche превзошел по эффективности стандартную терапию ALK-позитивного НМРЛ Результаты клинических исследований III фазы продемонстрировали превосходство алектиниба над стандартной терапией ALK-позитивного НМРЛ: на фоне алектиниба продолжительность жизни без прогрессирования заболевания у ранее не леченных пациентов была дольше, чем при лечении кризитинибом.

Takeda распродает права на старые ЛС Takeda продаст Teva Takeda Yakuhin права на 7 лекарственных препаратов, потерявших патентную защиту за 28,5 млрд йен. Среди указанных ЛС – препараты для лечения сахарного диабета, гипертонии и язвы желудка.

Препараты крови обошлись Минздраву в 6 млрд рублей Компания «Нацимбио» в 2017 году стала единственным поставщиком препаратов крови для государственных нужд. На закупку «Нацимбио» уже получила 6 млрд рублей от Минздрава, а в дальнейшем компания может рассчитывать еще примерно на 14 млрд рублей, которые будут выделены правительством на поставку препаратов для других ведомств.

В России может быть разрешено выращивание сырья для опийных анальгетиков Минпромторг предлагает разрешить промышленное культивирование наркосодержащих растений, использующихся в качестве сырья при производстве опийных анальгетиков.Сегодня производство всех наркосодержащих препаратов на территории РФ осуществляется только из импортного сырья.