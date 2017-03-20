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Главная / Новости медицины и фармации
11.04.2017 11:12
Препараты крови обошлись Минздраву в 6 млрд рублей«Нацимбио», входящая в состав госкорпорации «Ростех», получила в этом году от Минздрава почти 6 млрд рублей на закупку препаратов крови, подсчитали по просьбе РБК в маркетинговой компании «Курсор». Данные средства уже освоены: к 15 апреля компания доставит в регионы все медикаменты.
Из 6 млрд руб. «Нацимбио» потратила на закупку медикаментов 5,6 млрд рублей, следует из данных госзакупок. Часть от оставшихся 432 млн компания потратит на строительство своего завода в Кирове и на логистику, рассказали РБК в пресс-службе организации.
«Нацимбио» стала единственным поставщиком препаратов крови для государственных нужд в 2017 году и теперь может рассчитывать на рынок, который в 2016 году, по данным аналитиков DSM Group, оценивался почти в 20,4 млрд рублей. Получается, «Нацимбио» может рассчитывать еще примерно на 14 млрд рублей, которые будут выделены правительством на поставку препаратов для Минобороны, МЧС, МВД, ФСИН, Минобрнауки, ФСБ, Управления делами президента и других ведомств.
Препараты крови необходимы для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с гемофилией и нарушениями свертываемости крови. В России такие медикаменты, по данным самой «Нацимбио», практически не производятся. Импорт составляет 90%, заявляла генеральный директор компании Марьям Хубиева в марте 2017 года. «Нацимбио» закупает такие препараты у другого дистрибьютора — компании «Фармимэкс». Именно эта фирма выиграла все аукционы Минздрава в 2016 году, а в 2017 году она победила в девяти из 11 аукционов, объявленных «дочкой» «Ростеха», на общую сумму 4,6 млрд рублей. В остальных двух тендерах на 960 млн рублей. победу одержала компания «Фармстандарт».
Ключевые слова: Нацимбио, Ростех, Минздрав, препараты крови
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