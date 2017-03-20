Препараты крови обошлись Минздраву в 6 млрд рублей «Нацимбио», входящая в состав госкорпорации «Ростех», получила в этом году от Минздрава почти 6 млрд рублей на закупку препаратов крови, подсчитали по просьбе



Из 6 млрд руб. «Нацимбио» потратила на закупку медикаментов 5,6 млрд рублей, следует из данных госзакупок. Часть от оставшихся 432 млн компания потратит на строительство своего завода в Кирове и на логистику, рассказали РБК в пресс-службе организации.



«Нацимбио» стала единственным поставщиком препаратов крови для государственных нужд в 2017 году и теперь может рассчитывать на рынок, который в 2016 году, по данным аналитиков DSM Group, оценивался почти в 20,4 млрд рублей. Получается, «Нацимбио» может рассчитывать еще примерно на 14 млрд рублей, которые будут выделены правительством на поставку препаратов для Минобороны, МЧС, МВД, ФСИН, Минобрнауки, ФСБ, Управления делами президента и других ведомств.



Препараты крови необходимы для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с гемофилией и нарушениями свертываемости крови. В России такие медикаменты, по данным самой «Нацимбио», практически не производятся. Импорт составляет 90%, заявляла генеральный директор компании Марьям Хубиева в марте 2017 года. «Нацимбио» закупает такие препараты у другого дистрибьютора — компании «Фармимэкс». Именно эта фирма выиграла все аукционы Минздрава в 2016 году, а в 2017 году она победила в девяти из 11 аукционов, объявленных «дочкой» «Ростеха», на общую сумму 4,6 млрд рублей. В остальных двух тендерах на 960 млн рублей. победу одержала компания «Фармстандарт».



Ключевые слова: Ростех, Минздрав, препараты крови «Нацимбио», входящая в состав госкорпорации «Ростех», получила в этом году от Минздрава почти 6 млрд рублей на закупку препаратов крови, подсчитали по просьбе РБК в маркетинговой компании «Курсор». Данные средства уже освоены: к 15 апреля компания доставит в регионы все медикаменты.Из 6 млрд руб. «Нацимбио» потратила на закупку медикаментов 5,6 млрд рублей, следует из данных госзакупок. Часть от оставшихся 432 млн компания потратит на строительство своего завода в Кирове и на логистику, рассказали РБК в пресс-службе организации.«Нацимбио» стала единственным поставщиком препаратов крови для государственных нужд в 2017 году и теперь может рассчитывать на рынок, который в 2016 году, по данным аналитиков DSM Group, оценивался почти в 20,4 млрд рублей. Получается, «Нацимбио» может рассчитывать еще примерно на 14 млрд рублей, которые будут выделены правительством на поставку препаратов для Минобороны, МЧС, МВД, ФСИН, Минобрнауки, ФСБ, Управления делами президента и других ведомств.Препараты крови необходимы для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с гемофилией и нарушениями свертываемости крови. В России такие медикаменты, по данным самой «Нацимбио», практически не производятся. Импорт составляет 90%, заявляла генеральный директор компании Марьям Хубиева в марте 2017 года. «Нацимбио» закупает такие препараты у другого дистрибьютора — компании «Фармимэкс». Именно эта фирма выиграла все аукционы Минздрава в 2016 году, а в 2017 году она победила в девяти из 11 аукционов, объявленных «дочкой» «Ростеха», на общую сумму 4,6 млрд рублей. В остальных двух тендерах на 960 млн рублей. победу одержала компания «Фармстандарт».Ключевые слова: Нацимбио









Последние новости



Препараты крови обошлись Минздраву в 6 млрд рублей Компания «Нацимбио» в 2017 году стала единственным поставщиком препаратов крови для государственных нужд. На закупку «Нацимбио» уже получила 6 млрд рублей от Минздрава, а в дальнейшем компания может рассчитывать еще примерно на 14 млрд рублей, которые будут выделены правительством на поставку препаратов для других ведомств.

В России может быть разрешено выращивание сырья для опийных анальгетиков Минпромторг предлагает разрешить промышленное культивирование наркосодержащих растений, использующихся в качестве сырья при производстве опийных анальгетиков.Сегодня производство всех наркосодержащих препаратов на территории РФ осуществляется только из импортного сырья.

В 2016 году затраты фармкомпаний на рекламу выросли на 6% Почти 40% инвестиций в рекламу фармацевтической продукции приходится на препараты для лечения желудочно-кишечных заболеваний, ОРВИ и гриппа.

Спиртосодержащие лекарственные настойки оказались лидерами по скорости роста цен На фоне значительного роста цен на некоторые лекарства позитивной выглядит ситуация с витаминами. Вопреки сезонному фактору их стоимость осталась на прежнем уровне или слегка снизилась.