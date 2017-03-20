«Неделя женского здоровья» – социальный проект «Гедеон Рихтер»

17 апреля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге стартует «Неделя женского здоровья» - ежегодный социальный проект фармацевтической компании «Гедеон Рихтер». В течение семи дней в трех городах пройдут различные мероприятия, направленные на привлечение внимания к вопросам репродуктивного здоровья и информирование женщин о необходимости регулярно проверять его у специалиста. Кроме того, отдельное внимание в этом году будет уделено вопросу обеспечения эффективного диалога между врачом и пациентом.



Мероприятия проекта, которые пройдут в Москве:



17-23 апреля: раздача памяток с полезной информацией от специалистов по репродуктивному здоровью. Их получат все посетительницы аптек сети «Самсон Фарма» при покупке препаратов для женского здоровья.

18 апреля: представление результатов исследования «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер» - опроса женщин репродуктивного возраста, проведенного Всероссийским центром общественное мнение (ВЦИОМ) с целью выявления уровня их медицинской грамотности. Отличаются ли знания и мнения жительниц Москвы от общероссийских показателей? Телемост для СМИ, который объединит все 3 города, пройдет в пресс-центре ТАСС (11-00, Тверской бульвар, 2).

22 апреля: открытие в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» (12-00, проспект Мира, 26, стр.1, «Оранжерейный комплекс») уникальной выставки гербер, цветка, являющегося символом проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер». Выставка будет работать до 9 мая (включительно).

22 апреля: лекция специалиста по женскому здоровью, посетить которую сможет любой посетитель Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», предварительно оставивший заявку на сайте www.hortus.ru (13-00, проспект Мира, 26, стр.1, «Тропическая оранжерея», театр С.А.Д.). Лекция также будет транслироваться в Инстаграмме «Аптекарского огорода».



Мероприятия проекта, которые пройдут в Санкт-Петербурге:



17-23 апреля: раздача памяток с полезной информацией о том, почему важно посещать врача-гинеколога. Их получат все посетительницы аптек сети «Озерки» при покупке препаратов для женского здоровья.



17 апреля: раздача символа проекта - гербер вместе с номером газеты «Метро» всем женщинам на входе некоторых станций питерской подземки («Парк Победы», «Автово», «Гражданский проспект», «Черная речка», «Комендантский проспект», с 8-00 и до последнего цветка). В газете они также смогут найти полезную информацию о женском здоровье, подготовленную журналистами совместно с организаторами проекта.



18 апреля: представление результатов исследования «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер» - опроса женщин репродуктивного возраста, проведенного Всероссийским центром общественное мнение (ВЦИОМ) с целью выявления уровня их медицинской грамотности. Отличаются ли знания и мнения жительниц Санкт-Петербурга от общероссийских показателей? Телемост для СМИ, который объединит все 3 города, пройдет в пресс-центре ТАСС (11-00, ул. Шпалерная, 37, лит. А)



Мероприятия проекта, которые пройдут в Екатеринбурге:



17-23 апреля: раздача памяток с полезной информацией о том, почему важно посещать врача-гинеколога. Их получат все посетительницы аптек сети «Живика» при покупке препаратов для женского здоровья.

17 апреля: запуск специального информационного поезда в метро, который будет посвящен проекту «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер». Пассажиры уральской подземки смогут больше узнать о женском здоровье и роли гормонов в жизни женщины.

18 апреля: представление результатов исследования «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер» - опроса женщин репродуктивного возраста, проведенного Всероссийским центром общественное мнение (ВЦИОМ) с целью выявления уровня их медицинской грамотности. Отличаются ли знания и мнения жительниц Екатеринбурга от общероссийских показателей? Телемост для СМИ, который объединит все 3 города, пройдет в пресс-центре ТАСС (13-00, проспект Ленина, 50Б).