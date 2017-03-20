В России может быть разрешено выращивание сырья для опийных анальгетиков Минпромторг рассматривает возможность легализации в России выращивания наркосодержащих растений. Как рассказали



Ведомство предлагает разрешить культивирование наркосодержащих растений только в промышленных целях, а не для личного использования. В Минпромторге отметили, что производство наркосодержащих лекарственных препаратов по полному циклу имеет приоритетное значение для развития фармацевтической промышленности.



«В РФ зарегистрированы 13 опийных лекарственных препаратов (девять из них включены в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов), которые производятся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортируемых активных фармацевтических субстанций. В мире рынок опийных субстанций представлен 10 иностранными компаниями», — рассказали «Известиям» представители Минпромторга.



В настоящее время в России разрешено культивирование наркосодержащих растений только для использования в научных, учебных целях и в интересах экспертной деятельности.



Как рассказал собеседник «Известий», знакомый с ходом обсуждений, инициатором поправок выступил Московский эндокринный завод (МЭЗ) — государственное предприятие, которое занимается производством наркосодержащих препаратов. Заместитель директора по производству МЭЗа Ирина Лукашина подтвердила, что они прорабатывают этот вопрос.



Источник «Известий» рассказал, что представители главного управления по контролю за оборотом наркотиков при МВД не поддержали инициативу. В ведомстве считают, что для производства лекарств с содержанием наркотических веществ достаточно объема изъятых из незаконного оборота наркотиков — уже существует практика их переработки в медпрепараты. В МВД отказались от комментариев.

Культивирование опийных сортов мака было запрещено в 1987 году решением Совета министров СССР. До этого выращиванием маков и производством опиума занимался «Лекарстпром».



Ключевые слова: наркотические обезболивающие Минпромторг рассматривает возможность легализации в России выращивания наркосодержащих растений. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, министерство готовит законопроект, который снимет действующий запрет на промышленное производство опиумного мака для производства обезболивающих. На сегодняшний день производство всех наркосодержащих препаратов на территории РФ осуществляется только из импортного сырья.Ведомство предлагает разрешить культивирование наркосодержащих растений только в промышленных целях, а не для личного использования. В Минпромторге отметили, что производство наркосодержащих лекарственных препаратов по полному циклу имеет приоритетное значение для развития фармацевтической промышленности.«В РФ зарегистрированы 13 опийных лекарственных препаратов (девять из них включены в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов), которые производятся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортируемых активных фармацевтических субстанций. В мире рынок опийных субстанций представлен 10 иностранными компаниями», — рассказали «Известиям» представители Минпромторга.В настоящее время в России разрешено культивирование наркосодержащих растений только для использования в научных, учебных целях и в интересах экспертной деятельности.Как рассказал собеседник «Известий», знакомый с ходом обсуждений, инициатором поправок выступил Московский эндокринный завод (МЭЗ) — государственное предприятие, которое занимается производством наркосодержащих препаратов. Заместитель директора по производству МЭЗа Ирина Лукашина подтвердила, что они прорабатывают этот вопрос.Источник «Известий» рассказал, что представители главного управления по контролю за оборотом наркотиков при МВД не поддержали инициативу. В ведомстве считают, что для производства лекарств с содержанием наркотических веществ достаточно объема изъятых из незаконного оборота наркотиков — уже существует практика их переработки в медпрепараты. В МВД отказались от комментариев.Культивирование опийных сортов мака было запрещено в 1987 году решением Совета министров СССР. До этого выращиванием маков и производством опиума занимался «Лекарстпром».Ключевые слова: Минпромторг









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В России может быть разрешено выращивание сырья для опийных анальгетиков Минпромторг предлагает разрешить промышленное культивирование наркосодержащих растений, использующихся в качестве сырья при производстве опийных анальгетиков.Сегодня производство всех наркосодержащих препаратов на территории РФ осуществляется только из импортного сырья.

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