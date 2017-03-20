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Главная / Новости медицины и фармации
10.04.2017 15:44
В 2016 году затраты фармкомпаний на рекламу выросли на 6%Категория лекарственных препаратов остается в России самой рекламируемой, на ее долю приходится около 13% всех затрат рекламодателей. В 2016 году затраты фармкомпаний на рекламу своей продукции выросли на 6%.
Аналитики из агентства Havas Media отмечают, что рекламный рынок ЛС продолжает постепенный рост несмотря на кризисную ситуацию последних лет. Вместе с тем, как обращают внимание специалисты, в последние годы развитие данной области постепенно замедляется: если в 2014 году был зафиксирован рост на 21%, то в 2015 – только на 8%.
Почти 40% инвестиций в рекламу фармацевтической продукции приходится на препараты для лечения желудочно-кишечных заболеваний, ОРВИ и гриппа. В прошлом году не было отмечено значимых изменений в структуре наиболее рекламируемых категорий лекарственных препаратов.
Больше всего фармацевтические компании готовы вкладываться в рекламу на телевидении - доля ТВ составляет почти 90% всего рынка. Также наблюдает рост популярности контекстной рекламы ЛС и распространения рекламных роликов в сети Интернет.
Ключевые слова: реклама
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