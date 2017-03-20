В 2016 году затраты фармкомпаний на рекламу выросли на 6% Категория лекарственных препаратов остается в России самой рекламируемой, на ее долю приходится около 13% всех затрат рекламодателей. В 2016 году затраты фармкомпаний на рекламу своей продукции выросли на 6%.



Аналитики из агентства Havas Media отмечают, что рекламный рынок ЛС продолжает постепенный рост несмотря на кризисную ситуацию последних лет. Вместе с тем, как обращают внимание специалисты, в последние годы развитие данной области постепенно замедляется: если в 2014 году был зафиксирован рост на 21%, то в 2015 – только на 8%.



Почти 40% инвестиций в рекламу фармацевтической продукции приходится на препараты для лечения желудочно-кишечных заболеваний, ОРВИ и гриппа. В прошлом году не было отмечено значимых изменений в структуре наиболее рекламируемых категорий лекарственных препаратов.



Больше всего фармацевтические компании готовы вкладываться в рекламу на телевидении - доля ТВ составляет почти 90% всего рынка. Также наблюдает рост популярности контекстной рекламы ЛС и распространения рекламных роликов в сети Интернет.



Ключевые слова: Категория лекарственных препаратов остается в России самой рекламируемой, на ее долю приходится около 13% всех затрат рекламодателей. В 2016 году затраты фармкомпаний на рекламу своей продукции выросли на 6%.Аналитики из агентства Havas Media отмечают, что рекламный рынок ЛС продолжает постепенный рост несмотря на кризисную ситуацию последних лет. Вместе с тем, как обращают внимание специалисты, в последние годы развитие данной области постепенно замедляется: если в 2014 году был зафиксирован рост на 21%, то в 2015 – только на 8%.Почти 40% инвестиций в рекламу фармацевтической продукции приходится на препараты для лечения желудочно-кишечных заболеваний, ОРВИ и гриппа. В прошлом году не было отмечено значимых изменений в структуре наиболее рекламируемых категорий лекарственных препаратов.Больше всего фармацевтические компании готовы вкладываться в рекламу на телевидении - доля ТВ составляет почти 90% всего рынка. Также наблюдает рост популярности контекстной рекламы ЛС и распространения рекламных роликов в сети Интернет.Ключевые слова: реклама









Последние новости



В 2016 году затраты фармкомпаний на рекламу выросли на 6% Почти 40% инвестиций в рекламу фармацевтической продукции приходится на препараты для лечения желудочно-кишечных заболеваний, ОРВИ и гриппа.

Спиртосодержащие лекарственные настойки оказались лидерами по скорости роста цен На фоне значительного роста цен на некоторые лекарства позитивной выглядит ситуация с витаминами. Вопреки сезонному фактору их стоимость осталась на прежнем уровне или слегка снизилась.

Bain Capital и Cinven выкупят акции Stada за 5,3 млрд евро Немецкая компания Stada приняла предложение инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven о ее приобретении за 5,3 млрд долларов. В течение длительного времени немецкая фармкомпания была защищена от поглощения благодаря сложному составу акционеров и особенностям руководящего состава.

Предельный срок начала терапии онкопатологий составит две недели Минздрав подготовил поправки в порядок оказания медпопощи, обязывающие приступать к терапии онкологических заболеваний в течение двух недель после диагностирования патологии.