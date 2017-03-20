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 Главная / Новости медицины и фармации

10.04.2017 15:34

AbbVie вывела на рынок России эффективный анестетик

Глобальная биофармацевтическая компания AbbVie сообщила о выводе на российский рынок препарата левобупивакаина, местного анестезирующего средства и анальгетика длительного действия. Препарат применяется для анестезии при хирургических вмешательствах и купирования болевого синдрома у взрослых и детей.

«Эффективность и безопасность местного анестетика является одним из ключевых факторов успеха операции и купирования болевого синдрома. Мы рады появлению в арсенале российских анестезиологов левобупивакаина, который обладает как хорошей переносимостью, так и позволяет добиться долгосрочного обезболивающего эффекта у пациентов», – отметил Константин Михайлович Лебединский, д.м.н., профессор, президент Федерации анестезиологов и реаниматологов Российской Федерации.

«AbbVie стремится предоставлять российским пациентам и медицинскому сообществу лучшие решения, доказавшие свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и использования в реальной клинической практике. Мы уверены, что вывод на российский рынок препарата, применяемого в местной анестезии и в качестве анальгетика длительного действия, будет способствовать улучшению стандартов лечения в области хирургии и анестезиологии у взрослых и детей», – говорит Энтони Вонг, региональный генеральный менеджер AbbVie в России, Украине и СНГ.

Помимо вывода на рынок безопасных и эффективных препаратов для анестезии компания AbbVie реализует и поддерживает ряд инициатив, направленных на улучшение стандартов оказания медицинской помощи пациентам, которые проходят через хирургические вмешательства. Это открытие предоперационных комнат для снижения предоперационного стресса у детей и поддержка акций благотворительной организации «Операция Улыбка», в рамках которых дети и подростки с врожденными врожденными челюстно-лицевыми дефектами проходят хирургические операции.




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