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Главная / Новости медицины и фармации
10.04.2017 14:35
Клиника «Медицина» совместно с компанией «Пфайзер» провела научно-образовательную конференцию «Школа когнитивных расстройств»В Клинике «Медицина» 30 марта состоялась научно-образовательная конференция "Школа когнитивных расстройств". На мероприятии выступили ученые, врачи-неврологи и психотерапевты, преподаватели медицинских вузов и представители ведущих клиник России, был представлен разбор клинических случаев, а также анализ работы кабинета памяти клиники «Медицина». Конференция прошла при поддержке компании «Пфайзер».
По оценкам ВОЗ в настоящее время во всем мире насчитывается 47,5 млн человек с деменцией*. Ежегодное число новых случаев во всем мире приближается к 7,7 млн. Ожидается, что к 2030 г число людей с деменцией составит 75,6 млн, а к 2050 г - 135,5 млн. Высокая распространенность деменции объясняет большой интерес ученых во всем мире к причинам возникновения этой патологии, возможностям ранней диагностики и лечения заболевания с целью сохранения профессиональной, социальной и семейной адаптации пациентов. Особое значение имеет новое направление в неврологии – создание кабинетов памяти. Такой кабинет работает в клинике «Медицина» с 2015 года.
Максим Замерград, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней РАМПО, выступил на тему: «Сосудистое головокружение: дифференциальная диагностика и терапия», рассказав о том, какие диагнозы чаще всего ставят пациентам с головокружениями, какие обследования помогут отличить инсульт от вестибулопатии, об остром и хроническом головокружении сосудистой этиологии.
Иван Щукин, к.м.н., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, прочел лекцию на тему «Сосудистые когнитивные расстройства: практические рекомендации ведения пациентов». Были подробно рассмотрены вопросы хронической ишемии мозга и дисциркуляторной энцефалопатии, методы исследования когнитивных функций и лечение когнитивных нарушений с позиции доказательной медицины.
Елена Акарачкова, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней первого МГМУ им. И.М.Сеченова выступила на тему «Дифференциальная диагностика депрессии и тревоги в практике невролога». Елена Сергеевна рассказала об особенностях диагностики и лечения пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами, обобщенном портрете больного с депрессией, связи тревоги и депрессии с другими заболеваниями, а также о феномене «Айсберга», по которому лишь 25% пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами обращаются к психиатру, остальные 75% лечатся преимущественно у неврологов, кардиологов и терапевтов.
Светлана Попова, к.м.н., врач-невролог ОАО «Медицина» и врач кабинета памяти рассказала участникам конференции о проблемах диагностики когнитивных нарушений и итогах работы кабинета памяти за 2016 год. Это узкоспециализированное подразделение занимается диагностикой и лечением нарушений памяти. Работа кабинета направлена на раннее выявление когнитивных расстройств, определение степени выраженности диагностированных ранее когнитивных нарушений, выявление возможных причин, вызывающих или усиливающих нарушения памяти, проведение медикаментозной коррекции выявленной патологии, работу с родственниками пациента с целью создания максимально благоприятной обстановки для адаптации пациента и его лечения.
Пациентам кабинета памяти в клинике «Медицина» проводятся нейропсихологические тесты в соответствии с диагностическими критериями, признанными во всем мире, - по методике МИНИ-КОГ, Монреальской шкале оценки когнитивных функций (Montréal Cognitive Assesment) и краткой шкале оценки психического статуса. 95% обратившимся дополнительно были проведены инструментальные и лабораторные исследования, включающие МРТ головного мозга, УЗДГ МАГ, анализ крови на гормоны щитовидной железы, анализ крови «липидный профиль», по показаниям - сцинтиграфия головного мозга и ПЭТ/КТ головного мозга. За консультацией в кабинет памяти в 2016 году обратились 80 пациентов. На основании результатов обследования, проведенного в кабинете памяти, определяется степень нарушения когнитивных функций и даются лечебные рекомендации с учетом сопутствующей патологии и особенностей типа личности. Расположение кабинета памяти в многопрофильной клинике позволяет пациентам проводить диагностику и получать консультации смежных специалистов в более короткие сроки и с максимальным комфортом.
Результаты работы кабинета памяти свидетельствуют о необходимости ранней диагностики и своевременного начала лечения имеющихся когнитивных нарушений, а также для профилактики их прогрессирования и развития деменции.
Ключевые слова: когнитивные нарушения
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