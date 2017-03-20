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 Главная / Новости медицины и фармации

10.04.2017 14:21

Спиртосодержащие лекарственные настойки оказались лидерами по скорости роста цен

Анализ динамики цен на наиболее популярные среди жителей РФ лекарственные средства за последние полгода выявил безусловного победителя – на спиртосодержащие лекарственные препараты цены выросли в среднем на 300%. Об этом свидетельствуют данные проекта Здоровье Mail.Ru, поступившие в редакцию Remedium.

Больше всего выросла стоимость настойки боярышника (25 мл) – в 4 раза: в июле 2016 года она стоила 11 рублей, а в январе 2017 года уже 45 рублей. В целом все спиртосодержащие ЛС подорожали. Так, цена Настойки эвкалипта (25 мл) выросла почти в три с половиной раза — с 12 до 42 рублей; Настойки валерианы (25 мл) – с 17 до 45 (больше чем в два с половиной раза).

Также среди лидеров роста — препараты Цитрамон (20 таблеток) — стоимость упаковки увеличилась с 30 до 49 рублей (на 63%), и Корвалол (капли, 25 мл) – цена упаковки выросла с 18 до 45 рублей (на 154%).

«Рост цен на такие препараты, как Цитрамон и Корвалол, связан с инфляцией. То есть их стоимость растет постепенно, как и стоимость основных лекарств. Витамины сейчас особым спросом не пользуются, поэтому цена на них не выросла. В целом, я бы не сказал, что по сравнению с прошлым годом спрос на лекарства существенно изменился. На рынке сейчас нет таких факторов, которые бы этому способствовали», — прокомментировал, аналитик DSN Group Сергей Шуляк.

Выросли цены и на антисептики. Например, Хлоргексидин (100 мл) подорожал с 12 до 39 рублей (больше чем втрое), а йод-леккер (раствор 5%, 5 мл, маркер) – с 47 до 69 рублей.

В холодный сезон традиционно подорожали препараты, используемые в терапии ОРВИ и инфекционных заболеваний. Так, стоимость упаковки бромгексина (50 таблеток) поднялась с 18 до 42 рублей (на 140%), а нафтизина (капли назальные, 0,1%, 10 мл) – с 42 до 56 рублей (на 34%) соответственно.

На фоне значительного роста цен на некоторые лекарства позитивной выглядит ситуация с витаминами. Вопреки сезонному фактору их стоимость осталась на прежнем уровне или слегка снизилась. Значительнее всего подешевел Компливит в таблетках – на 11% (со 152 до 136 рублей). Витрум и Компливит Кальций Д3 стали доступнее на 7%: первый подешевел со 149 до 138 рублей, второй — с 1655 и 1632 рублей.

Ключевые слова: Здоровье Mail.Ru, рост цен


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