Медпредставители остаются основным источником полезной информации для врачей

9 апреля фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» во второй раз отметила День медицинского представителя. Эта дата была учреждена год назад, чтобы подчеркнуть значимость деятельности «полевых сил» для развития современной системы здравоохранения. Вместе с тем, инициированная «Гедеон Рихтер» отраслевая дискуссия о необходимости разработки и внедрения профессионального стандарта для этих сотрудников получила отклик: недавно стало известно, что Национальная фармацевтическая палата уже начала над этим работать.



По данным исследования Ipsos Healthcare, 51% врачей отмечают медицинских представителей в качестве основного источника информации о лекарственных препаратах[1]. В прошлом году по этому показателю они обошли традиционные «справочники лекарственных препаратов». Более того, важность данных, получаемых от медицинских представителей, по оценке врачей, за последние 5 лет стабильно росла. Медицинские представители также остаются важным каналом и для провизоров: 50% опрошенных назвали их основным источником информации[2].



Д-р Аттила Варади, полномочный представитель компании «Гедеон Рихтер» в России: «Мы уделяем большое внимание развитию наших медицинских представителей, поддерживая их в ежедневной работе, мотивируя, организуя для них образовательные мероприятия, создавая среду для личностного и карьерного роста. Каждый год стараемся совершенствовать нашу работу в этом направлении, уделяя самое пристальное внимание пожеланиям и запросам «полевых сил». Кроме того, мы в компании гордимся тем, что третий год подряд их работа высоко отмечена врачебным сообществом: в рамках премии Russian Pharma Awards участники профессиональной сети «Доктор на работе» назвали медицинских представителей компании «Гедеон Рихтер» самыми профессиональными. Понимая значимость медицинских представителей для всей индустрии, мы не только ежегодно чествуем своих коллег 9 апреля, но и выступаем с инициативой о необходимости разработки и внедрения профессиональных стандартов. Отрадно, что фармацевтическое сообщество нас услышало».



В феврале 2017 года стало известно, что Национальная фармацевтическая палата занимается созданием профессиональных стандартов специальности «медицинский представитель». Эта работа ведется в рамках формирования единого справочника профессий.



В 2017 году в честь Дня медицинского представителя 9 лучших сотрудников из 8 российских представительств посетят предприятие «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» в Егорьевском районе Подмосковья, встретятся с руководством компании, а также смогут почувствовать себя «белыми воротничками», пройдя дневную стажировку в московском офисе.

