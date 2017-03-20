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 Главная / Новости медицины и фармации

10.04.2017 13:46

Аптеки «Живика» начали работать в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начали работать аптеки «Живика» (аптечная сеть «Ригла», ГК «Протек»): первая точка открылась в середине февраля этого года, вторая — в конце марта. Всего в Северной столице планируется запуск более 30 аптек «Живика».

Розничные точки расположены в спальных районах Северной столицы, в непосредственной близости от метро. Площадь каждой из них составляет от 80 до 120 кв. метров, ассортимент — более 6 тыс. наименований.

«На сегодняшний день в ряде регионов, в частности Санкт-Петербурге, сложились оптимальные условия для развития формата дискаунтера. «Живика» — пока новый для города бренд, но мы рассчитываем благодаря оптимальной схеме ценообразования, высокому качеству продукции, гарантом которого выступает дистрибьютор ЦВ «ПРОТЕК», и прямых контрактов с производителями занять свою долю рынка. По нашим данным, цены на рецептурный ассортимент в аптеках «Живика» в Санкт-Петербурге на 10—15% ниже, чем у существующих на этом рынке аптечных сетей», — отметил заместитель генерального директора аптечной сети «Ригла» по коммерции Сергей Тюрин.
По данным АС «Ригла» за I квартал 2017 года, максимальное число аптек «Живика» — около 40 точек — действует в Москве. Также формат успешно развивается в Сургуте, Красноярске, Ярославле.

Справочно

Дискаунтер «Живика» — один из форматов аптечной сети «Ригла». Формат представлен 72 точками в Москве и регионах РФ. Отличительные черты аптек данного бренда — конкурентоспособные цены, закрытый формат торговли, постоянное наличие широкого ассортимента, включая редкие и дорогостоящие препараты.

В рамках сети «Ригла» развиваются три основных бренда: фарммаркеты «Ригла», формат «аптека у дома» под брендом «Будь здоров!» и дискаунтер «Живика».

«Ригла» представлена 1806 аптеками в 47 регионах РФ. Аптечная сеть входит в Группу компаний «ПРОТЕК». Выручка сегмента «Розница» ГК «Протек» за 2016 г., по данным неаудированной отчетности компании по МСФО, составляет 40,1 млрд рублей.
Группа компаний «ПРОТЕК» владеет 51% долей в уставных капиталах компаний, представляющих аптечную сеть «Живика».

Ключевые слова: аптека


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