Bain Capital и Cinven выкупят акции Stada за 5,3 млрд евро Немецкая компания Stada приняла предложение инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven о ее приобретении за 5,3 млрд долларов, сообщает



За каждую ценную бумагу Stada акционеры получат 65,28 евро, в том числе 0,72 евро дивидендов. Предложенная сумма примерно на 49% выше ожидаемой стоимости сделки по состоянию на декабрь 2016 года, когда руководство компании заявило о готовности продать акции Stada.



Сделка позволит покупателям Stada получить доступ на быстрорастущие российский и германский рынки безрецептурных лекарственных средств и дженериков. В течение длительного времени немецкая фармкомпания была защищена от поглощения благодаря сложному составу акционеров и особенностям руководящего состава: так, исполнительный директор Stada Хартмут Рецлафф (Hartmut Retzlaff) мог заблокировать решения о продаже компании. Однако прошлым летом Рецлафф



Ключевые слова: Немецкая компания Stada приняла предложение инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven о ее приобретении за 5,3 млрд долларов, сообщает Bloomberg . В Stada отметили, что это было лучшее из поступивших предложений.За каждую ценную бумагу Stada акционеры получат 65,28 евро, в том числе 0,72 евро дивидендов. Предложенная сумма примерно на 49% выше ожидаемой стоимости сделки по состоянию на декабрь 2016 года, когда руководство компании заявило о готовности продать акции Stada.Сделка позволит покупателям Stada получить доступ на быстрорастущие российский и германский рынки безрецептурных лекарственных средств и дженериков. В течение длительного времени немецкая фармкомпания была защищена от поглощения благодаря сложному составу акционеров и особенностям руководящего состава: так, исполнительный директор Stada Хартмут Рецлафф (Hartmut Retzlaff) мог заблокировать решения о продаже компании. Однако прошлым летом Рецлафф покинул пост после 23 лет управления деятельностью компании.Ключевые слова: Stada









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Bain Capital и Cinven выкупят акции Stada за 5,3 млрд евро Немецкая компания Stada приняла предложение инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven о ее приобретении за 5,3 млрд долларов. В течение длительного времени немецкая фармкомпания была защищена от поглощения благодаря сложному составу акционеров и особенностям руководящего состава.

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