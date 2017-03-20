Главная / Новости медицины и фармации Образовательная Школа анестезиологов и реаниматологов представит в Сочи актуальную информацию из уст лучших специалистов РФ Школы анестезиологов и реаниматологов (АиР), аккредитованные в Минздраве РФ как часть системы НМО и стартовавшие в 2016 году, продолжают свою работу по поддержанию достойного профессионального уровня образования через выявление «болевых точек» того или иного региона.



14-15 апреля 2017 года Школа АиР пройдет в Сочи, предоставив возможность местным врачам и молодым специалистам получить передовые знания для повышения эффективности диагностики и лечения заболеваний. Площадкой проведения мероприятия выступит Городская больница №4.



Анестезиологи и реаниматологи, ежедневно спасающие жизни людей и преданные своему делу, понимают, что конечный результат лечения пациентов со сложной патологией во многом зависит от их квалификации. Сейчас появляется прекрасная возможность проверить и обновить свои знания, приняв участие в Школе АиР, основной миссией которой является вовлечение в образовательный процесс максимально большого количества региональных специалистов без длительного отрыва от повседневной деятельности. Данное мероприятие, несомненно, поспособствует улучшению лечебно-диагностического процесса и позволит рассчитывать на повышение качества медицинской помощи, а также внедрение в практику единых подходов к диагностическим исследованиям и лечению.



В состав организационного комитета Школы вошли такие заслуженные специалисты отрасли как Порханов В.А., Яворовский А.Г., Дударев И.В., Багненко С.Ф., Алексеев А.А., Кулабухов В.В., Скопец А.А. и другие.



Стоит отметить, что научная программа Школы АиР всегда индивидуальна и строится, исходя из особенностей системы оказания медицинской помощи в регионе и имеющихся проблем. Благодаря этому снижается вероятность ошибок и осложнений в работе врачей.



«Из-за высокой занятости анестезиологи и реаниматологи в нашей стране не всегда могут позволить себе участие в конференциях, которые проходят в других городах, и в этой ситуации Школы АиР становятся настоящим спасением, – отметил Академик РАН, профессор, заслуженный врач РФ, научный руководитель Региональных образовательных Школ АиР, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова» Юрий Сергеевич Полушин. – Мы выясняем, какие задачи придется решать в том или ином городе, и исходя из этого подбираем преподавателей и составляем программу. Каждая лекция ориентирована на конкретную практическую проблему, и я лично видел, как по завершению программы у участников менялись глаза! Люди высоко ценят возможность вживую задать вопросы профессионалам, которых раньше знали только по книгам и статьям».



Ключевыми темами предстоящей Школы АиР станут: анестезия и интенсивная терапия в специализированных областях хирургии, анестезия у больных высокого риска, интенсивная терапия при состояниях с высоким риском осложнений и летальности, а также технологии, снижающие риск для пациента при проведении анестезии и интенсивной терапии.



Преподавателями Школы станут выдающиеся специалисты РФ, среди которых Алексеев А.А., Богданов С.Б., Яворовский А.Г., Лекманов А.У., Лихванцев В.В., Шлык И.В., Горобец Е.С., Галстян Г.М., Глущенко В.А. и многие другие.



Стоит отметить, что программа второго дня Школы впервые пройдет совместно с Российским обществом врачей скорой медицинской помощи. Его председатель Сергей Федорович Багненко – академик РАН, профессор, председатель Российского общества скорой медицинской помощи», ректор ПСПбГМУ имени академика И.П.Павлова, вошел в оргкомитет мероприятия.



Участники Школы в Сочи смогут на практике освоить современные алгоритмы сердечно-легочной реанимации, а также принять участие в мастер-классах по респираторной терапии и нейроаксиальным блокадам. Отдельным курсом будет представлен мастер-класс «Экстренная специализированная помощь тяжело обожжённым», который пройдет совместно с общественной организацией «Мир без ожогов».



За относительно недолгое время своего существования Школы АиР уже получили поддержку в профессиональном сообществе. Сегодня проект ставит перед собой задачу максимального приближения к каждому доктору, работающему в больнице, и обеспечения максимальной готовности медицинской службы к оказанию помощи на самом высоком уровне. С уверенностью можно сказать, что сегодня Школы АиР органично дополняют образовательную деятельность кафедр анестезиологии и реаниматологии медицинских ВУЗов страны, являясь неотъемлемой частью системы непрерывного медицинского образования.



Нельзя забывать о том, что сохранение жизни и здоровья нашего общества и квалификация персонала анестезиолого-реаниматологической службы связаны напрямую, и с этой точки зрения значимость Школ АиР и интерес, который они вызывают в медицинском сообществе, являются абсолютно обоснованными. Ежедневно анестезиологи-реаниматологи, словно ангелы-хранители, обеспечивают сохранность жизненно важных функций организма пациента, борются за жизнь находящихся в критическом состоянии. Без сомнений, с совершенствованием и повышением квалификации персонала анестезиологических и реаниматологических отделений, российское общество с каждым днем будет чувствовать себя все более защищенным и уверенным в завтрашнем дне.



Подробная информация и регистрация: www.anestschool.ru

Участие в обучении бесплатное.



Ключевые слова: Школы анестезиологов и реаниматологов (АиР), аккредитованные в Минздраве РФ как часть системы НМО и стартовавшие в 2016 году, продолжают свою работу по поддержанию достойного профессионального уровня образования через выявление «болевых точек» того или иного региона.Школа АиР пройдет в Сочи, предоставив возможность местным врачам и молодым специалистам получить передовые знания для повышения эффективности диагностики и лечения заболеваний. Площадкой проведения мероприятия выступит Городская больница №4.Анестезиологи и реаниматологи, ежедневно спасающие жизни людей и преданные своему делу, понимают, что конечный результат лечения пациентов со сложной патологией во многом зависит от их квалификации. Сейчас появляется прекрасная возможность проверить и обновить свои знания, приняв участие в Школе АиР, основной миссией которой является вовлечение в образовательный процесс максимально большого количества региональных специалистов без длительного отрыва от повседневной деятельности. Данное мероприятие, несомненно, поспособствует улучшению лечебно-диагностического процесса и позволит рассчитывать на повышение качества медицинской помощи, а также внедрение в практику единых подходов к диагностическим исследованиям и лечению.В состав организационного комитета Школы вошли такие заслуженные специалисты отрасли как Порханов В.А., Яворовский А.Г., Дударев И.В., Багненко С.Ф., Алексеев А.А., Кулабухов В.В., Скопец А.А. и другие.Стоит отметить, что научная программа Школы АиР всегда индивидуальна и строится, исходя из особенностей системы оказания медицинской помощи в регионе и имеющихся проблем. Благодаря этому снижается вероятность ошибок и осложнений в работе врачей.– отметил Академик РАН, профессор, заслуженный врач РФ, научный руководитель Региональных образовательных Школ АиР, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова»Ключевыми темами предстоящей Школы АиР станут: анестезия и интенсивная терапия в специализированных областях хирургии, анестезия у больных высокого риска, интенсивная терапия при состояниях с высоким риском осложнений и летальности, а также технологии, снижающие риск для пациента при проведении анестезии и интенсивной терапии.Преподавателями Школы станут выдающиеся специалисты РФ, среди которых Алексеев А.А., Богданов С.Б., Яворовский А.Г., Лекманов А.У., Лихванцев В.В., Шлык И.В., Горобец Е.С., Галстян Г.М., Глущенко В.А. и многие другие.Стоит отметить, что программа второго дня Школы впервые пройдет совместно с Российским обществом врачей скорой медицинской помощи. Его председатель Сергей Федорович Багненко – академик РАН, профессор, председатель Российского общества скорой медицинской помощи», ректор ПСПбГМУ имени академика И.П.Павлова, вошел в оргкомитет мероприятия.Участники Школы в Сочи смогут на практике освоить современные алгоритмы сердечно-легочной реанимации, а также принять участие в мастер-классах по респираторной терапии и нейроаксиальным блокадам. Отдельным курсом будет представлен мастер-класс «Экстренная специализированная помощь тяжело обожжённым», который пройдет совместно с общественной организацией «Мир без ожогов».За относительно недолгое время своего существования Школы АиР уже получили поддержку в профессиональном сообществе. Сегодня проект ставит перед собой задачу максимального приближения к каждому доктору, работающему в больнице, и обеспечения максимальной готовности медицинской службы к оказанию помощи на самом высоком уровне. С уверенностью можно сказать, что сегодня Школы АиР органично дополняют образовательную деятельность кафедр анестезиологии и реаниматологии медицинских ВУЗов страны, являясь неотъемлемой частью системы непрерывного медицинского образования.Нельзя забывать о том, что сохранение жизни и здоровья нашего общества и квалификация персонала анестезиолого-реаниматологической службы связаны напрямую, и с этой точки зрения значимость Школ АиР и интерес, который они вызывают в медицинском сообществе, являются абсолютно обоснованными. Ежедневно анестезиологи-реаниматологи, словно ангелы-хранители, обеспечивают сохранность жизненно важных функций организма пациента, борются за жизнь находящихся в критическом состоянии. Без сомнений, с совершенствованием и повышением квалификации персонала анестезиологических и реаниматологических отделений, российское общество с каждым днем будет чувствовать себя все более защищенным и уверенным в завтрашнем дне.Ключевые слова: анонс



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