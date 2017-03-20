Предельный срок начала терапии онкопатологий составит две недели

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Главная / Новости медицины и фармации
10.04.2017 12:31
Предельный срок начала терапии онкопатологий составит две неделиМинздрав РФ разработал поправки в порядок оказания медпомощи, который определяет предельный срок начала лечения при онкологических заболеваниях. Согласно поправкам, лечение необходимо начать в течение двух недель после диагностирования онкопатологии, информирует ТАСС.
«Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" дополняется предельными сроками начала специализированного лечения в медорганизации, оказывающей медпомощь больным с онкологическими заболеваниями. Также проект приказа уточняет этапность оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», - говорится в документе, подготовленном Минздравом.
Глава Минздрава Вероника Скворцова 3 февраля заявила, что некоторые регионы неоправданно затягивают сроки диагностических исследований онкологических заболеваний. При этом она отметила, что в структуре причин смертности населения в РФ рак занимает сейчас второе место.
По данным главного внештатного специалиста Минздрава РФ по онкологии Михаила Давыдова, ежегодно в России у 500 тыс. человек диагностируются онкологические заболевания, из них 100 тыс. умирают в течение года после выявления патологии.
Ключевые слова: онкология, Минздрав
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