Усилиями ФАС снижены цены на препараты против ВИЧ, туберкулеза и гепатитов В и С По итогам второго этапа международного сравнительного исследования цен на лекарства, проводимого ФАС России по поручению президента РФ, фармпроизводители снизили в добровольном порядке 239 цен на лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатитов В и С,



«По состоянию на 4 апреля 2017 года снижено уже 378 цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП, закупаемые на федеральном уровне. Так, в 2017 году с учетом снижения зарегистрированных цен минимальная экономия бюджетных средств при закупке лекарств для лечения ВИЧ-инфекции только для Минздрава России составит более 63 млн рублей, а снижение цен на лекарства программы «7 нозологий» позволит сэкономить не менее 5 млрд рублей», - сообщила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.



По результатам первого этапа исследования в рамках которого проводился международный мониторинг цен на закупаемые по программе «7 нозологий» лекарства, было снижено 112 цен. В настоящий момент ФАС России проводит заключительный этап международного сравнительного анализа цен на лекарства, который предусматривает мониторинг цен на вакцины. Предварительные результаты третьего этапа будут подведены в конце апреля 2017 года.



Ключевые слова: По итогам второго этапа международного сравнительного исследования цен на лекарства, проводимого ФАС России по поручению президента РФ, фармпроизводители снизили в добровольном порядке 239 цен на лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатитов В и С, сообщается на сайте антимонопольной службы «По состоянию на 4 апреля 2017 года снижено уже 378 цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП, закупаемые на федеральном уровне. Так, в 2017 году с учетом снижения зарегистрированных цен минимальная экономия бюджетных средств при закупке лекарств для лечения ВИЧ-инфекции только для Минздрава России составит более 63 млн рублей, а снижение цен на лекарства программы «7 нозологий» позволит сэкономить не менее 5 млрд рублей», - сообщила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.По результатам первого этапа исследования в рамках которого проводился международный мониторинг цен на закупаемые по программе «7 нозологий» лекарства, было снижено 112 цен. В настоящий момент ФАС России проводит заключительный этап международного сравнительного анализа цен на лекарства, который предусматривает мониторинг цен на вакцины. Предварительные результаты третьего этапа будут подведены в конце апреля 2017 года.Ключевые слова: ФАС









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Усилиями ФАС снижены цены на препараты против ВИЧ, туберкулеза и гепатитов В и С Второй этап сравнительного исследования цен на лекарственные средства позволил добиться снижения 239 на лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатитов В и С.

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