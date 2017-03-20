Эффективность Ботокса как терапии депрессивного расстройства оценят в КИ III фазы Лекарственный препарат, часто применяющийся для коррекции мимических морщин, Ботокс пройдет клинические исследования III фазы в качестве терапии клинической депрессии. Такое решение, несмотря на неудовлетворительные результаты КИ фазы II принял производитель ЛС, компания Allergan, пишет



В рамках исследований II фазы сравнивалась эффективность, безопасности и переносимость одной инъекции 30 или 50 единиц Ботокса (молекула ботулинического токсина типа A) с плацебо среди женщин, страдающих клинической депрессией. Авторы исследования сообщили, что препарат не достиг первичных конечных точек КИ, то есть не продемонстрировал значимого превосходства над плацебо через шесть недель после инъекции. При этом было отмечено некоторое улучшение состояния у женщин, которым ботулотоксин был введен в дозировке 30 единиц, что стало основанием для продолжения программы клинических исследований лекарственного средства.



В настоящее время Ботокс активно используется для терапии различных патологий. В России препарат зарегистрирован для лечения спастической кривошеи, блефароспазма, мышечного гипертонуса, спастического церебрального паралича, паралитического косоглазия, судорог и спазмов.





Ключевые слова: клиническая депрессия Лекарственный препарат, часто применяющийся для коррекции мимических морщин, Ботокс пройдет клинические исследования III фазы в качестве терапии клинической депрессии. Такое решение, несмотря на неудовлетворительные результаты КИ фазы II принял производитель ЛС, компания Allergan, пишет The Pharma Letter В рамках исследований II фазы сравнивалась эффективность, безопасности и переносимость одной инъекции 30 или 50 единиц Ботокса (молекула ботулинического токсина типа A) с плацебо среди женщин, страдающих клинической депрессией. Авторы исследования сообщили, что препарат не достиг первичных конечных точек КИ, то есть не продемонстрировал значимого превосходства над плацебо через шесть недель после инъекции. При этом было отмечено некоторое улучшение состояния у женщин, которым ботулотоксин был введен в дозировке 30 единиц, что стало основанием для продолжения программы клинических исследований лекарственного средства.В настоящее время Ботокс активно используется для терапии различных патологий. В России препарат зарегистрирован для лечения спастической кривошеи, блефароспазма, мышечного гипертонуса, спастического церебрального паралича, паралитического косоглазия, судорог и спазмов.Ключевые слова: Allergan









Последние новости



Эффективность Ботокса как терапии депрессивного расстройства оценят в КИ III фазы Несмотря на неудовлетворительные результаты клинических исследований фазы II, производитель Ботокса, компания Allergan, приняла решение о продолжении программы исследований. Обоснованием принятому решению послужило получение данных о некотором улучшении состояния пациенток, получивших 30 единиц препарата.

«Генериум» и Shire объединились для продажи лекарств от гемофилии Фармкомпании «Генериум» и Shire создали совместное предприятие SG Biotech для реализации препаратов для лечения гемофилии. СП с российской компании облегчит ирландской Shire доступ на рынок и к госзаказам.

Novartis укрепляет позиции на офтальмологическом рынке Швейцарская фармкомпания Novartis лицензировала глобальные права на экспериментальное средство для борьбы с синдромом сухого глаза - ECF843 (рекомбинантная форма человеческого белка лубрицина).

ФАС зафиксировала рост числа картельных сговоров при госзакупках лекарств По оценкам начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, уровень картелизации госзакупок лекарств в настоящее время составляет около 50%. При госзакупках лекарственных препаратов и медоборудования на март 2017 года выявлено 70 картельных сговоров.