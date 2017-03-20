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 Главная / Новости медицины и фармации

07.04.2017 17:42

Эффективность Ботокса как терапии депрессивного расстройства оценят в КИ III фазы

Лекарственный препарат, часто применяющийся для коррекции мимических морщин, Ботокс пройдет клинические исследования III фазы в качестве терапии клинической депрессии. Такое решение, несмотря на неудовлетворительные результаты КИ фазы II принял производитель ЛС, компания Allergan, пишет The Pharma Letter.

В рамках исследований II фазы сравнивалась эффективность, безопасности и переносимость одной инъекции 30 или 50 единиц Ботокса (молекула ботулинического токсина типа A) с плацебо среди женщин, страдающих клинической депрессией. Авторы исследования сообщили, что препарат не достиг первичных конечных точек КИ, то есть не продемонстрировал значимого превосходства над плацебо через шесть недель после инъекции. При этом было отмечено некоторое улучшение состояния у женщин, которым ботулотоксин был введен в дозировке 30 единиц, что стало основанием для продолжения программы клинических исследований лекарственного средства.

В настоящее время Ботокс активно используется для терапии различных патологий. В России препарат зарегистрирован для лечения спастической кривошеи, блефароспазма, мышечного гипертонуса, спастического церебрального паралича, паралитического косоглазия, судорог и спазмов.


Ключевые слова: Allergan, клиническая депрессия


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