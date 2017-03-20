«Генериум» и Shire объединились для продажи лекарств от гемофилии

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Главная / Новости медицины и фармации
07.04.2017 16:34
«Генериум» и Shire объединились для продажи лекарств от гемофилииФармкомпании «Генериум» и Shire создали совместное предприятие SG Biotech для реализации препаратов для лечения гемофилии. В России SG Biotech (российские юрлицо — АО «Эс Джи Биотех») была зарегистрирована осенью 2016 года, пишет РБК.
В настоящее время новые партнеры контролируют уже около 70% рынка госзакупок лекарств от гемофилии, который в прошлом году превысил 8 млрд рублей. Согласно информации на сайте SG Biotech, новая компания занимается поставками на российский рынок препаратов для лечения гемофилии. По словам представителя пресс-службы Shire, SG Biotech «объединяет препараты от гемофилии, которые есть в портфеле «Генериума» и фармпроизводителя Baxalta (входит в состав Shire)».
Будет ли ирландская корпорация переносить производство своих препаратов на завод «Генериума» во Владимирской области или стороны будут заниматься только совместными продажами лекарственных средств, компании не уточняют.
Препараты от гемофилии входят в государственную программу закупок дорогостоящих лекарств для лечения редких заболеваний — «Семь нозологий». На препараты от гемофилии в 2016 году было объявлены аукционы на сумму около 10 млрд рублей, а объем фактически осуществленных поставок составили 8,2 млрд рублей, или 774,5 млн упаковок, подсчитали аналитики агентства Alpha Research & Marketing на основе базы госзаказа. Основной объем поставок на сумму около 3,5 млрд рублей обеспечили препараты Baxalta. «Генериум» является второй по сумме заказа, она поставила лекарств на 2,3 млрд рублей.
Ключевые слова: Shire, Генериум, госзакупки
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