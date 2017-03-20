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 Главная / Новости медицины и фармации

07.04.2017 15:50

Novartis укрепляет позиции на офтальмологическом рынке

Компания Novartis воспользовалась опционом и лицензировала глобальные права на экспериментальное средство для борьбы с синдромом сухого глаза, разработанное американской фирмой Lubris BioPharma, сообщает The Pharma Letter.

В рамках небольших клинических исследований II фазы препарат ECF843 (рекомбинантная форма человеческого белка лубрицина) показал убедительные результаты в снижении выраженности симптомов синдрома сухого глаза.

В случае регистрации ECF843 станет первым рецептурным лекарственным средством, способным восстанавливать нормальное функционирование слезной пленки, снижать трение и сокращать ощущение дискомфорта у пациентов.

По подсчетам аналитиков, более 300 млн человек во всем мире страдает от различных форм синдрома сухого глаза, рынок лекарственных средств для борьбы с данным заболеванием превышает 3 млрд долларов.

Ключевые слова: Novartis, синдром сухого глаза


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