Главная / Новости медицины и фармации Компания «Натива» выпустила в продажу препарат для терапии бронхиальной астмы, разрешенный для применения у детей С апреля 2017 года российская фармацевтическая компания «Натива» начала поставлять в аптеки и учреждения здравоохранения первый отечественный комбинированный препарат для терапии бронхиальной астмы с действующими веществами: салметерол и флутиказон, разрешенный для применения у детей с 4 х лет.



По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в стране насчитывается около 1,5 млн больных бронхиальной астмой. Однако, по оценкам ведущих российских экспертов, эти показатели занижены в 5–6 раз. При этом молодые люди и дети страдают от астмы в 2 раза чаще, чем взрослые. Аллергологи и иммунологи объясняют это тем, что не до конца развитая иммунная система ребенка и подростка более подвержена воздействию негативных факторов. Второй группой риска по заболеваемости бронхиальной астмой являются люди, которым за 50. Причина та же — ослабленный иммунитет.



Темпы распространения бронхиальной астмы поражают: если в 2000 году в мире данным заболеванием страдали 145–155 млн человек, то к 2016 году это количество увеличилось практически вдвое — до 300 млн человек, а к 2025 году достигнет 400 млн человек. Бронхиальная астма сегодня встречается в 300 раз чаще, чем ишемическая болезнь сердца, и в 30 раз чаще, чем онкологические заболевания. При этом бронхиальной астмой болеет каждый десятый ребенок.



По официальной статистике, в России заболевание зафиксировано у 6,2% населения, в основном у детей и пожилых людей. Бронхиальная астма не смертельная болезнь, но очень «неудобная»: приступ может наступить в любое время и в любом месте. Поэтому наличие эффективного быстродействующего и доступного препарата, разрешенного к применению как у взрослых, так и у детей, является обязательным и значимым шагом в улучшении качества жизни больных бронхиальной астмой. А наличие такого отечественного препарата является практическим компонентом реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»), и Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министерством здравоохранения РФ (Приказ Минздрава России от 13.02.2013 № 66 (в ред. Приказов Минздрава России от 14.04.2015 № 192а, от 07.04.2016 № 218)).



Комбинированный препарат хорошо зарекомендовал себя в клинической практике в терапии бронхиальной астмы как у взрослых, так и у детей. Комбинация двух действующих веществ обеспечивает пациентам быстрый ощутимый эффект — приступ начинает купироваться с развитием выраженного бронхолитического действия уже через 5 мин.



Сейчас комбинированное лекарственное средство с действующими веществами салметерол и флутиказон является одним из двух основных, применяемых для терапии бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. Объемы продаж данного МНН в форме выпуска «порошок для ингаляций» по итогам прошлого года составили более 700 млн руб. (IMS). При этом до недавнего времени де-факто данный препарат был исключительно иностранного производства.



Препарат включен в актуальный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2017 год.



Ключевые слова: астма, педиатрия С апреля 2017 года российская фармацевтическая компания «Натива» начала поставлять в аптеки и учреждения здравоохранения первый отечественный комбинированный препарат для терапии бронхиальной астмы с действующими веществами: салметерол и флутиказон, разрешенный для применения у детей с 4 х лет.По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в стране насчитывается около 1,5 млн больных бронхиальной астмой. Однако, по оценкам ведущих российских экспертов, эти показатели занижены в 5–6 раз. При этом молодые люди и дети страдают от астмы в 2 раза чаще, чем взрослые. Аллергологи и иммунологи объясняют это тем, что не до конца развитая иммунная система ребенка и подростка более подвержена воздействию негативных факторов. Второй группой риска по заболеваемости бронхиальной астмой являются люди, которым за 50. Причина та же — ослабленный иммунитет.Темпы распространения бронхиальной астмы поражают: если в 2000 году в мире данным заболеванием страдали 145–155 млн человек, то к 2016 году это количество увеличилось практически вдвое — до 300 млн человек, а к 2025 году достигнет 400 млн человек. Бронхиальная астма сегодня встречается в 300 раз чаще, чем ишемическая болезнь сердца, и в 30 раз чаще, чем онкологические заболевания. При этом бронхиальной астмой болеет каждый десятый ребенок.По официальной статистике, в России заболевание зафиксировано у 6,2% населения, в основном у детей и пожилых людей. Бронхиальная астма не смертельная болезнь, но очень «неудобная»: приступ может наступить в любое время и в любом месте. Поэтому наличие эффективного быстродействующего и доступного препарата, разрешенного к применению как у взрослых, так и у детей, является обязательным и значимым шагом в улучшении качества жизни больных бронхиальной астмой. А наличие такого отечественного препарата является практическим компонентом реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»), и Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министерством здравоохранения РФ (Приказ Минздрава России от 13.02.2013 № 66 (в ред. Приказов Минздрава России от 14.04.2015 № 192а, от 07.04.2016 № 218)).Комбинированный препарат хорошо зарекомендовал себя в клинической практике в терапии бронхиальной астмы как у взрослых, так и у детей. Комбинация двух действующих веществ обеспечивает пациентам быстрый ощутимый эффект — приступ начинает купироваться с развитием выраженного бронхолитического действия уже через 5 мин.Сейчас комбинированное лекарственное средство с действующими веществами салметерол и флутиказон является одним из двух основных, применяемых для терапии бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. Объемы продаж данного МНН в форме выпуска «порошок для ингаляций» по итогам прошлого года составили более 700 млн руб. (IMS). При этом до недавнего времени де-факто данный препарат был исключительно иностранного производства.Препарат включен в актуальный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2017 год.Ключевые слова: Натива



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