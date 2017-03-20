ФАС зафиксировала рост числа картельных сговоров при госзакупках лекарств По данным ФАС, за последний год уровень картелизации госзакупок лекарств стремительно вырос — если в мае прошлого года признаки картельного сговора были выявлены при проведении таких закупок были выявлены всего в пяти регионах, а в августе — в 11, то в марте 2017 года такие случаи фиксируются уже в 80 субъектах РФ. Об этом пишет



По оценкам начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, уровень картелизации госзакупок лекарств в настоящее время составляет около 50%. При госзакупках лекарственных препаратов и медоборудования на март 2017 года выявлено 70 картельных сговоров, «признаки картелей обнаружены при проведении 3 тыс. открытых аукционов в электронной форме. Общий объем начальной (максимальной) цены контрактов по этим закупкам превышает 12 млрд рублей»,— отметил он.



Тенишев пояснил, что в сговорах принимают участие производители, дистрибьютеры и заказчики, при этом с марта прошлого года в антимонопольное ведомство не пожаловался ни один заказчик. По словам чиновника, ФАС вынесла по выявленным нарушениям решения о наложении штрафов на сумму более 600 млн рублей, а в некоторых регионах возбуждены уголовные дела.



Уровень картелизации растет на фоне активного развития российского производства лекарств и медизделий. Как рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, отечественными производителями разработано 75 импортозамещающих изделий, из которых половина в России не выпускалась: за последний год производство медицинских изделий в России выросло на 15,5% (по сравнению с 2015 годом).



«При государственной поддержке разработано и выведено на рынок 75 импортозамещающих медицинских изделий. Их них 36, то есть половина практически, вообще в нашей стране не выпускались раньше и были зарегистрированы в прошлом году»,— подчеркнул господин Медведев.



Ключевые слова: картельный сговор По данным ФАС, за последний год уровень картелизации госзакупок лекарств стремительно вырос — если в мае прошлого года признаки картельного сговора были выявлены при проведении таких закупок были выявлены всего в пяти регионах, а в августе — в 11, то в марте 2017 года такие случаи фиксируются уже в 80 субъектах РФ. Об этом пишет «КоммерсантЪ» По оценкам начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, уровень картелизации госзакупок лекарств в настоящее время составляет около 50%. При госзакупках лекарственных препаратов и медоборудования на март 2017 года выявлено 70 картельных сговоров, «признаки картелей обнаружены при проведении 3 тыс. открытых аукционов в электронной форме. Общий объем начальной (максимальной) цены контрактов по этим закупкам превышает 12 млрд рублей»,— отметил он.Тенишев пояснил, что в сговорах принимают участие производители, дистрибьютеры и заказчики, при этом с марта прошлого года в антимонопольное ведомство не пожаловался ни один заказчик. По словам чиновника, ФАС вынесла по выявленным нарушениям решения о наложении штрафов на сумму более 600 млн рублей, а в некоторых регионах возбуждены уголовные дела.Уровень картелизации растет на фоне активного развития российского производства лекарств и медизделий. Как рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, отечественными производителями разработано 75 импортозамещающих изделий, из которых половина в России не выпускалась: за последний год производство медицинских изделий в России выросло на 15,5% (по сравнению с 2015 годом).«При государственной поддержке разработано и выведено на рынок 75 импортозамещающих медицинских изделий. Их них 36, то есть половина практически, вообще в нашей стране не выпускались раньше и были зарегистрированы в прошлом году»,— подчеркнул господин Медведев.Ключевые слова: ФАС









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ФАС зафиксировала рост числа картельных сговоров при госзакупках лекарств По оценкам начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, уровень картелизации госзакупок лекарств в настоящее время составляет около 50%. При госзакупках лекарственных препаратов и медоборудования на март 2017 года выявлено 70 картельных сговоров.

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