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 Главная / Новости медицины и фармации

07.04.2017 13:38

Деловая Ассоциация Network Северо-Запад проводит Международный фармацевтический форум

13 апреля в Санкт-Петербурге Деловая Ассоциация Network Северо-Запад проводит Международный фармацевтический форум.
Мероприятие пройдет в отеле Амбассадор (Проспект Римского Корсакова 5-7).

Среди участников панельной дискуссии и докладчиков мероприятия:

Александр Семёнов, Президент компании, Активный компонент
Георгий Побелянский, Генеральный директор, ВЕРТЕКС
Евгений Кардаш, Исполнительный директор, ПОЛИСАН
Алексей Мартынов, Генеральный директор, Хомексфарм
Сергей Патракеев, Партнёр направления практики фармацевики и здравоохранения, Lidings
Алексей Торгов, Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами, BIOCAD
Вилена Бойко, Руководитель отдела по связям с государственными структурами, группа компаний ГЕРОФАРМ

Темы для обсуждения:

"Инновации в сфере привлечения к расширению фармацевтических субстанций. Инновационный путь развития."
"Маркировка лекарственных средств в России с 2018 года как вариант борьбы с контрафактными лекарствами: проблемы и перспективы. Вызовет ли это повышение цен и другие возможные последствия?"
"Дистанционная продажа лекарственных средств"
"Пионер отрасли: первая функционирующая система Track&Trace"
"Специнвестконтракт - инструмент привлечения инвестиций или способ поддержать собственное производство?"
"Реализация процессного подхода при подготовке кадров для фармацевтической отрасли"
• Российская фармацевтическая отрасль; планы развития на ближайшее время
• Локализация производства и развитие фармацевтических кластеров

Условия участия:
Фармацевтические компании и компании-члены Network Северо-Запад - БЕСПЛАТНО (max 2 представителя от компании)
Другие компании - 5900 рублей за одного представителя
Регистрация: events@networknw.ru
Программа мероприятия по ссылке: http://www.networknw.ru/node/52


Ключевые слова: анонс


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