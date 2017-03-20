Деловая Ассоциация Network Северо-Запад проводит Международный фармацевтический форум 13 апреля в Санкт-Петербурге Деловая Ассоциация Network Северо-Запад проводит Международный фармацевтический форум.

Мероприятие пройдет в отеле Амбассадор (Проспект Римского Корсакова 5-7).



Среди участников панельной дискуссии и докладчиков мероприятия:



Александр Семёнов, Президент компании, Активный компонент

Георгий Побелянский, Генеральный директор, ВЕРТЕКС

Евгений Кардаш, Исполнительный директор, ПОЛИСАН

Алексей Мартынов, Генеральный директор, Хомексфарм

Сергей Патракеев, Партнёр направления практики фармацевики и здравоохранения, Lidings

Алексей Торгов, Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами, BIOCAD

Вилена Бойко, Руководитель отдела по связям с государственными структурами, группа компаний ГЕРОФАРМ



Темы для обсуждения:



"Инновации в сфере привлечения к расширению фармацевтических субстанций. Инновационный путь развития."

"Маркировка лекарственных средств в России с 2018 года как вариант борьбы с контрафактными лекарствами: проблемы и перспективы. Вызовет ли это повышение цен и другие возможные последствия?"

"Дистанционная продажа лекарственных средств"

"Пионер отрасли: первая функционирующая система Track&Trace"

"Специнвестконтракт - инструмент привлечения инвестиций или способ поддержать собственное производство?"

"Реализация процессного подхода при подготовке кадров для фармацевтической отрасли"

• Российская фармацевтическая отрасль; планы развития на ближайшее время

• Локализация производства и развитие фармацевтических кластеров



Условия участия:

Фармацевтические компании и компании-члены Network Северо-Запад - БЕСПЛАТНО (max 2 представителя от компании)

Другие компании - 5900 рублей за одного представителя

Регистрация:

Программа мероприятия по ссылке:





Ключевые слова: 13 апреля в Санкт-Петербурге Деловая Ассоциация Network Северо-Запад проводит Международный фармацевтический форум.Мероприятие пройдет в отеле Амбассадор (Проспект Римского Корсакова 5-7).Александр Семёнов, Президент компании, Активный компонентГеоргий Побелянский, Генеральный директор, ВЕРТЕКСЕвгений Кардаш, Исполнительный директор, ПОЛИСАНАлексей Мартынов, Генеральный директор, ХомексфармСергей Патракеев, Партнёр направления практики фармацевики и здравоохранения, LidingsАлексей Торгов, Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами, BIOCADВилена Бойко, Руководитель отдела по связям с государственными структурами, группа компаний ГЕРОФАРМ"Инновации в сфере привлечения к расширению фармацевтических субстанций. Инновационный путь развития.""Маркировка лекарственных средств в России с 2018 года как вариант борьбы с контрафактными лекарствами: проблемы и перспективы. Вызовет ли это повышение цен и другие возможные последствия?""Дистанционная продажа лекарственных средств""Пионер отрасли: первая функционирующая система Track&Trace""Специнвестконтракт - инструмент привлечения инвестиций или способ поддержать собственное производство?""Реализация процессного подхода при подготовке кадров для фармацевтической отрасли"• Российская фармацевтическая отрасль; планы развития на ближайшее время• Локализация производства и развитие фармацевтических кластеровФармацевтические компании и компании-члены Network Северо-Запад - БЕСПЛАТНО (max 2 представителя от компании)Другие компании - 5900 рублей за одного представителяРегистрация: events@networknw.ru Программа мероприятия по ссылке: http://www.networknw.ru/node/52 Ключевые слова: анонс









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