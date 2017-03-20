В аптеках Уругвая будут отпускать марихуану всем желающим В Уругвае с начала июля марихуана поступит в свободную продажу, сообщает



В конце 2013 года Уругвай легализировал выращивание, распространение и потребление марихуаны, однако только сейчас решился вопрос о продаже наркотика в аптеках. В правительстве страны надеются, что формализация процесса позволит обеспечить качество и чистоту потребляемой населением марихуаны: отпускаемый в аптеках каннабис будет выращиваться на лицензированных фермах.



Согласно принятому закону, аптеки смогут хранить на своих складах до 400 кг марихуаны (в случае необходимости количество хранящейся продукции может быть увеличено). Продукция будет отпускаться в боксах по 5-10 гр по цене 1,30 доллара за один грамм.



Желающие покупать марихуану в аптеках должны будут внести свои данные в специальный государственный регистр. Каждый потребить сможет покупать до 40 гр наркотика в месяц, но не более 10 грамм в неделю. Согласно закону, доступ к марихуане могут получить только граждане или резиденты Уругвая. Продажа каннабиса туристам запрещена.



Ключевые слова: Уругвай В Уругвае с начала июля марихуана поступит в свободную продажу, сообщает Reuters . Пока разрешение на отпуск марихуаны получили 16 аптечных учреждений, в течение нескольких месяцев еще 15 аптек получат соответствующий допуск.В конце 2013 года Уругвай легализировал выращивание, распространение и потребление марихуаны, однако только сейчас решился вопрос о продаже наркотика в аптеках. В правительстве страны надеются, что формализация процесса позволит обеспечить качество и чистоту потребляемой населением марихуаны: отпускаемый в аптеках каннабис будет выращиваться на лицензированных фермах.Согласно принятому закону, аптеки смогут хранить на своих складах до 400 кг марихуаны (в случае необходимости количество хранящейся продукции может быть увеличено). Продукция будет отпускаться в боксах по 5-10 гр по цене 1,30 доллара за один грамм.Желающие покупать марихуану в аптеках должны будут внести свои данные в специальный государственный регистр. Каждый потребить сможет покупать до 40 гр наркотика в месяц, но не более 10 грамм в неделю. Согласно закону, доступ к марихуане могут получить только граждане или резиденты Уругвая. Продажа каннабиса туристам запрещена.Ключевые слова: марихуана









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В аптеках Уругвая будут отпускать марихуану всем желающим Согласно принятому закону, аптеки смогут хранить на своих складах до 400 кг марихуаны (в случае необходимости количество хранящейся продукции может быть увеличено). Продукция будет отпускаться в боксах по 5-10 гр по цене 1,30 доллара за один грамм.

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