В аптеках Уругвая будут отпускать марихуану всем желающим

07.04.2017 13:08
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
07.04.2017 13:08
В аптеках Уругвая будут отпускать марихуану всем желающимВ Уругвае с начала июля марихуана поступит в свободную продажу, сообщает Reuters. Пока разрешение на отпуск марихуаны получили 16 аптечных учреждений, в течение нескольких месяцев еще 15 аптек получат соответствующий допуск.
В конце 2013 года Уругвай легализировал выращивание, распространение и потребление марихуаны, однако только сейчас решился вопрос о продаже наркотика в аптеках. В правительстве страны надеются, что формализация процесса позволит обеспечить качество и чистоту потребляемой населением марихуаны: отпускаемый в аптеках каннабис будет выращиваться на лицензированных фермах.
Согласно принятому закону, аптеки смогут хранить на своих складах до 400 кг марихуаны (в случае необходимости количество хранящейся продукции может быть увеличено). Продукция будет отпускаться в боксах по 5-10 гр по цене 1,30 доллара за один грамм.
Желающие покупать марихуану в аптеках должны будут внести свои данные в специальный государственный регистр. Каждый потребить сможет покупать до 40 гр наркотика в месяц, но не более 10 грамм в неделю. Согласно закону, доступ к марихуане могут получить только граждане или резиденты Уругвая. Продажа каннабиса туристам запрещена.
Ключевые слова: марихуана, Уругвай
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.