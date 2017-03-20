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 Главная / Новости медицины и фармации

07.04.2017 12:37

В Санкт-Петербурге пройдет 23-й Российский Фармацевтический Форум

Ремедиум приглашает вас посетить Российский Фармацевтический Форум (16-17 мая 2017 года, г. Санкт-Петербург)

Читатели и подписчики Ремедиума могут зарегистрироваться на специальных условиях. Детали ниже.

Актуальные темы, интересные докладчики и возможности эффективного делового общения - все это и многое другое в Санкт-Петербурге в рамках Российского Фармацевтического Форума!

Аналитический обзор:
• Что может послужить основным драйвером роста?
• Какой сценарий развития фарминдустрии можно ожидать в свете лимитированного бюджета на поддержание и развитие сектора здравоохранения?
• Каков прогноз прибыльности фармацевтического рынка на ближайшие несколько лет?

На эти и многие другие вопросы вы сможете получить ответы, посетив аналитическую сессию.

Презентации компаний:
• QuintilesIMS
• DSM Group
• ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга РФ
• Alpha Research & Marketing
• Aston Consulting

Среди новых докладчиков:
• Марван Акар вице-президент и генеральный директор, MSD в России
• Эрик Ноеренберг, директор по доступу препаратов к региональным рынкам, Shire Pharmaceuticals
• Дмитрий Погребинский, генеральный директор, ЦВ «Протек»
• Оксана Монж, генеральный менеджер рецептурного бизнеса, Санофи в России и Беларуси
• Елена Архангельская, президент, Петровакс Фарм
• Сергей Пивень, президент, СИА Интернейшнл
• Павол Доброцки, генеральный директор, «Берингер Ингельхайм» в России
• Елена Карташева, генеральный директор, Abbott в России
• Виталий Cмердов, председатель правления, ГК «Фармэко»
• Викрам Сингх Пуния, президент, Фармасинтез
• Вадим Музяев, президент, ОАО «ПРОТЕК»
• Яна Ростовцева, управляющий директор по России, Сервье
• Андрей Гусев, генеральный директор, Мега Фарм

Узнать подробно о форуме и об условиях участия можно на сайте http://www.russianpharma.com/AS1119REMhru 

Получите дополнительную 10% скидку* на участие – укажите код AS1119REM при регистрации.

Контакт организаторов:
Ирина Шахмуратова | +7 495 232 4060 | i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com

Ключевые слова: анонс


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