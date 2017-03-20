В Санкт-Петербурге пройдет 23-й Российский Фармацевтический Форум Ремедиум приглашает вас посетить



Читатели и подписчики Ремедиума могут зарегистрироваться на специальных условиях. Детали ниже.



Актуальные темы, интересные докладчики и возможности эффективного делового общения - все это и многое другое в Санкт-Петербурге в рамках



Аналитический обзор:

• Что может послужить основным драйвером роста?

• Какой сценарий развития фарминдустрии можно ожидать в свете лимитированного бюджета на поддержание и развитие сектора здравоохранения?

• Каков прогноз прибыльности фармацевтического рынка на ближайшие несколько лет?



На эти и многие другие вопросы вы сможете получить ответы, посетив



Презентации компаний:

• QuintilesIMS

• DSM Group

• ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга РФ

• Alpha Research & Marketing

• Aston Consulting



Среди новых докладчиков:

• Марван Акар вице-президент и генеральный директор, MSD в России

• Эрик Ноеренберг, директор по доступу препаратов к региональным рынкам, Shire Pharmaceuticals

• Дмитрий Погребинский, генеральный директор, ЦВ «Протек»

• Оксана Монж, генеральный менеджер рецептурного бизнеса, Санофи в России и Беларуси

• Елена Архангельская, президент, Петровакс Фарм

• Сергей Пивень, президент, СИА Интернейшнл

• Павол Доброцки, генеральный директор, «Берингер Ингельхайм» в России

• Елена Карташева, генеральный директор, Abbott в России

• Виталий Cмердов, председатель правления, ГК «Фармэко»

• Викрам Сингх Пуния, президент, Фармасинтез

• Вадим Музяев, президент, ОАО «ПРОТЕК»

• Яна Ростовцева, управляющий директор по России, Сервье

• Андрей Гусев, генеральный директор, Мега Фарм



Узнать подробно о форуме и об условиях участия можно на сайте



Получите дополнительную 10% скидку* на участие – укажите код AS1119REM при регистрации.



Контакт организаторов:

Ирина Шахмуратова | +7 495 232 4060 |



Ключевые слова: Ремедиум приглашает вас посетить Российский Фармацевтический Форум (16-17 мая 2017 года, г. Санкт-Петербург)Актуальные темы, интересные докладчики и возможности эффективного делового общения - все это и многое другое в Санкт-Петербурге в рамках Российского Фармацевтического Форума • Что может послужить основным драйвером роста?• Какой сценарий развития фарминдустрии можно ожидать в свете лимитированного бюджета на поддержание и развитие сектора здравоохранения?• Каков прогноз прибыльности фармацевтического рынка на ближайшие несколько лет?На эти и многие другие вопросы вы сможете получить ответы, посетив аналитическую сессию • QuintilesIMS• DSM Group• ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга РФ• Alpha Research & Marketing• Aston Consulting• Марван Акар вице-президент и генеральный директор, MSD в России• Эрик Ноеренберг, директор по доступу препаратов к региональным рынкам, Shire Pharmaceuticals• Дмитрий Погребинский, генеральный директор, ЦВ «Протек»• Оксана Монж, генеральный менеджер рецептурного бизнеса, Санофи в России и Беларуси• Елена Архангельская, президент, Петровакс Фарм• Сергей Пивень, президент, СИА Интернейшнл• Павол Доброцки, генеральный директор, «Берингер Ингельхайм» в России• Елена Карташева, генеральный директор, Abbott в России• Виталий Cмердов, председатель правления, ГК «Фармэко»• Викрам Сингх Пуния, президент, Фармасинтез• Вадим Музяев, президент, ОАО «ПРОТЕК»• Яна Ростовцева, управляющий директор по России, Сервье• Андрей Гусев, генеральный директор, Мега ФармУзнать подробно о форуме и об условиях участия можно на сайте http://www.russianpharma.com/AS1119REMhru Контакт организаторов:Ирина Шахмуратова | +7 495 232 4060 | i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com Ключевые слова: анонс









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