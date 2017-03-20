Госаптеки могут исключить из закона о госзакупках

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Главная / Новости медицины и фармации
07.04.2017 12:15
Госаптеки могут исключить из закона о госзакупкахКомитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об исключении аптек из закона о госзакупах. Аптеки, которые будут выведены из-под действия закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», продолжат осуществлять деятельность в рамках закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», информируют РИА Новости.
Один из авторов законопроекта депутат Александр Носов отметил, что при реализации конкурсных процедур в рамках данного закона главным критерием выбора товара выступает его цена. Запрет ссылаться на конкретную торговую марку, торговое наименование и страну-производителя препарата исключает возможность приобретения определенных лекарственных средств.
Депутат также отметил, что, в соответствии с данным законом, срок процедуры проведения электронного аукциона составляет от 42 до 60 дней. «Длительный срок лишает возможности данных аптечных организаций оперативно реагировать на возникающий спрос, что особенно негативно сказывается во время эпидемий или различных сезонных заболеваний», — отметил он. При реализации закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в рамках которого смогут действовать государственные аптеки, срок от заказа и заключения договора до поставки лекарственных средств составляет, в среднем, семь дней, сообщил он.
Парламентарий также отметил ряд негативных последствий для населения при закрытии государственных аптек, которые не смогут функционировать, если их не исключат из закона о госзакупках: невозможность приобретения населением наркотических и психотропных лекарственных средств, потеря государственного возможности регулирования в этой области торговли, в том числе при установлении уровня цен. Носов добавил, что возникнут трудности при обеспечении лекарствами населения в сельской местности, так как жители таких районов обеспечиваются медикаментами, в первую очередь, через государственные муниципальные аптеки.
Ключевые слова: аптеки, госзакупки
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