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 Главная / Новости медицины и фармации

07.04.2017 12:07

Узнайте все о цифровой медицине от ведущих специалистов

28 апреля в Москве в Mercure Hotel состоится конференция M-Health Congress 2017 – масштабное событие в российской индустрии телемедицины. Десятки специалистов соберутся вместе, чтобы обсудить ключевые проблемы отрасли и пути их решения.

Среди гостей и участников M-Health Congress 2017 – представители крупного и малого медицинского бизнеса, государственных органов здравоохранения, врачи, ученые, производители медицинского ПО и оборудования. Также мероприятие посетят инвесторы, стартаперы и – впервые за всю историю конференции – представители общественных пациентских организаций.

Вы узнаете о том, кто и в какие проекты предпочитает инвестировать, как заключить выгодную инвестиционную сделку. Поймете, какие медицинские технологии будут актуальны в ближайшее время и как их лучше внедрять на практике. Также у вас будет потрясающая возможность увидеть последние разработки своими глазами. И все это – на M-Health Congress 2017!

Список основных спикеров конференции:

•    Борис Зингерман, заведующий отделом ИТ Гематологического научного центра. Выступит с докладом. На конференции расскажет о потенциале смартфона как MHealth-гаджета и продемонстрирует новый мессенджер для общения врачей и пациентов.  
•    Петр Кузнецов, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики». В ходе своего выступления объяснит, что такое mHealth-менеджмент и что нужно для его реализации.
•    Алексей Данилов, доктор медицинских наук. Из его доклада вы узнаете, как мобильные технологии помогают бороться со стрессом, причем даже на конкретном примере: спикер продемонстрирует уникальный гаджет для контроля эмоционального состояния.
•    Антон Владзимирский, заместитель генерального директора по инновациям МСК «Медстрах». Участник второй дискуссионной панели. Будет говорить о том, как повлияет на бизнес принятие закона о телемедицине.
•    Алексей Алексеев, генеральный директор ООО «Мед-Юрконсалт». Спикер будет говорить о том, как использовать инновационные технологии для диагностики заболеваний.
•    Игорь Шадеркин, заведующий отделом НИИ по развитию региональной урологии с группой телемедицины. Участник второй дискуссионной панели. Расскажет о подзаконных актах, без принятия которых клиники не смогут предоставлять услуги удаленного обслуживания.
•    Александр Лазарев, инвестор, партнер Maxfield Capital. Участник первой дискуссионной панели. Цель спикера – объяснить, как сегодня происходит инвестирование в mHealth-проекты.
•    Александр Пеньков, руководитель Обучающего центра «Университет Onetrack». Выступит с докладом, в котором основное внимание уделит роли Big Data в медицине.
•    Георгий Лебедев, председатель комитета «Интернет+Медицина» ИРИ. Модератор дискуссионной панели «Законопроект о телемедицине и его влияние на бизнес».
•    Вячеслав Семенчук, бизнес-хирург, директор по развитию компании ADITIM. Модератор дискуссионной панели «Инвестиции в технологии mHealth: диалог производителей, инвесторов и медицинских организаций».
•    Алексей Гриненко, инвестиционный менеджер ФРИИ. Участник первой дискуссионной панели. Объяснит, как правильно заключать инвестиционные сделки.
•    Андрей Цой, главный редактор интернет-портала о телемедицине Evercare.ru. Участник первой дискуссионной панели. В ходе выступления спикер проанализирует ошибки медицинских стартапов и объяснит, как молодому разработчику выстраивать диалог с инвестором.
•    Леонид Бугаев, основатель и руководитель Nordic Agency AB. Выступит с докладом. Проанализирует тенденции использования мобильных гаджетов потребителями. Также он будет говорить о том, какие интерфейсы для  mHealth-девайсов будут актуальны в ближайшем будущем.
•    Айрат Ханов, генеральный директор ООО «Телемедсофт». Участник второй дискуссионной панели. Как наладить удаленный диалог между врачом и пациентом – главная тема, которую намерен раскрыть спикер.
•    Гаяне Арутюнян, ведущий архитектор Клиентского центра IBM. Участник дискуссионной панели «Тенденции в ИТ и как следить за здоровьем». Будет говорить о последних инновационных разработках компании IBM в области цифровой медицины.
•    Юрий Юдчиц, генеральный директор ООО «Мобильные Медицинские Технологии». Участник второй дискуссионной панели. Намерен раскрыть все новые тренды в области телемедицины.
•    Ирина Каргальская, сопредседатель Комитета «Пациентоориентированная медицина» при Всероссийском союзе пациентов. Участник второй дискуссионной панели. В ходе выступления спикер намерена раскрыть целый ряд вопросов. В том числе Ирина расскажет о влиянии пациентских сообществ на развитие телемедицины и проанализирует роль интернет-скрининга в удаленном лечении пациентов.

Более подробную информацию о спикерах и темах их выступлений можно получить на официальном сайте мероприятия. Там же подробно расписан график всех событий, которые ожидают вас на M-Health Congress 2017.
Если вы заинтересовались – регистрируйтесь для участия в конференции.











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