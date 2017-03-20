Главная / Новости медицины и фармации Перспективы развития отечественной фармацевтической отрасли 4 апреля в Калуге прошел III международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция». Участники мероприятия - ведущие игроки российского фармацевтического рынка, руководители государственных структур, представители региональных властей, топ-менеджмент и руководители фармацевтических компаний, научно-исследовательских и инновационных бизнес-инкубаторов, отраслевых ассоциаций, ведущие аналитики, инвесторы и представители экспертного сообщества.



Мероприятие открылось дискуссионной сессией «Фармацевтический кластер как инвестиционный драйвер развития отрасли», спонсором которой выступила компания «Ново Нордиск», мировой лидер в лечении сахарного диабета и участник Калужского фармацевтического кластера.



С приветственным словом к участникам Форума обратился Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Глава региона указал на то, что Калужский фармкластер объединяет крупнейшие международные и российские фармконцерны, такие, как, например, Ново Нордиск; Хемофарм; АстраЗенека; Ниармедик; ШТАДА СиАйЭс; БерлинХеми/Менарини, средние и малые инновационные компании, ведущие научно-исследовательские и образовательные центры - всего более 60 участников.



Губернатор отметил, что то, что сделано за последние пять лет действительно впечатляет – Калужская область стала драйвером фармацевтической промышленности. В 2016 мы получили 37% роста объемов производства. Объединение усилий фармкомпаний в рамках кластера может дать удивительные результаты. Через пять лет мы можем иметь 10-12% доли в общем объеме производства».



О возможностях фармацевтического кластера, который на практике является единственным игроком на фармацевтическом рынке, предоставляющим «под ключ» весь перечень услуг - от идеи проектных, строительно-монтажных работ до ввода объекта в эксплуатацию с проведением квалификационных работ и тестовых испытаний установленных технологических линий для производства российских лекарственных средств различных форм, говорили еще с начала года. Действительно, Калужский фармацевтический кластер за годы своего существования показал серьезный исследовательский и индустриальный потенциал фармкомпаний - членов кластера.



Исходя из прогнозов аналитических компаний, глобальный фармацевтический рынок в 2017 году может продемонстрировать положительную динамику. Фармацевтический бизнес в России также показывает перспективный рост. Так, в 2016 году объемы продаж увеличились в среднем на 20%.

Сегодня Калужский фармкластер выпускает 139 лекарственных препаратов.. Более 80% продукции кластера - готовые лекарственные средства. Рост объема производимой продукции предприятиями кластера существенно превышает рост российского рынка лекарственных средств и рост всех других отраслей экономики Калужской области. В 2016 году объем производства составляет более 27,5 млрд рублей. Прогнозируется, что к концу 2017 года этот показатель будет равен 35 млрд рублей.



Выступая перед коллегами, г-жа Шебнем Авсар Туна, корпоративный вице-президент компании Ново Нордиск в России и СНГ, отметила, что: «Российский завод Ново Нордиск, строительство которого было поддержано Президентом РФ Владимиром Путиным и Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, успешно работает уже два года. Мы считаем важным, что работа предприятия отвечает приоритетным задачам стратегии развития российской фармацевтической промышленности и Федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РоссийсВыступая перед коллегами, г-жа Шебнем Авсар Туна, корпоративный вице-президент компании Ново Нордиск в России и СНГ, отметила, чтокой Федерации на период до 2020 года» и дальнейшую перспективу. Если говорить о долгосрочных планах, то в подтверждение того, что компания Ново Нордиск здесь всерьез и надолго, является инвестирование в строительство нового цеха по сборке предварительно заполненных шприц-ручек. В 2016 году в рамках ПМЭФ-2016 был подписан меморандум о реализации этого проекта. Это позволит нам уже в 2019 году обеспечить производство полного цикла современных инсулинов в картриджах Пенфилл® и шприц-ручках ФлексПен®, а также стимулировать деятельность в области развития фармацевтической промышленности на территории Калужской области. Будет создано около 40 новых рабочих мест, на 100% будет обеспечена потребность российских пациентов в современных противодиабетических препаратах компании, не имеющих аналогов в России».



Кроме этого, г-жа Авсар Туна подчеркнула, что увеличивается спрос на лекарственные средства для лечения хронических заболеваний, таких, как сахарный диабет, которым по данным Международной диабетической федерации (IDF), страдают более, чем 415 млн человек на планете. В России за последние 15 лет количество людей с диабетом удвоилось. Современные исследования показывают, что 91% всех затрат на лечение сахарного диабета приходятся на осложнения от заболевания. Это происходит, в том числе, и от недостаточного лекарственного обеспечения. В этом смысле стратегические задачи государства в условиях экономического бремени сахарного диабета совпадают с возможностями компании Ново Нордиск по обеспечению российских пациентов современными и эффективными противодиабетическими препаратами.



Участники форума обсудили различные перспективы развития фарминдустрии. В центре внимания - аналитические исследования и прогнозы развития отрасли; локализация производства и развитие фармацевтических кластеров в России; развитие будущих отечественных разработок в фармацевтике.



В рамках международного форума «Фармэволюция-2017» состоялось торжественное подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Калужским фармацевтическим кластером и ведущим химико-фармацевтическим холдингом России ГК Фармконтракт.



Калужский фармацевтический кластер ставит перед собой стратегическую цель быть в тройке крупнейших фармацевтических кластеров России по доле рынка. Согласно прогнозам, к 2020 году эта доля достигнет 10-12%. По итогам экспертизы проведенной в 2015 году Европейским Секретариатом Кластерного Анализа (ESCA) среди 750 кластеров, только 5 российских кластеров получили бронзовый сертификат Cluster Excellence, среди них - калужский фармкластер, который удостоен высшего рейтинга в группе Health and medical science. Оценка деятельности проводилась в сравнении с 19 ведущими европейскими кластерами соответствующего профиля.





Последние новости

В аптеках Уругвая будут отпускать марихуану всем желающим Согласно принятому закону, аптеки смогут хранить на своих складах до 400 кг марихуаны (в случае необходимости количество хранящейся продукции может быть увеличено). Продукция будет отпускаться в боксах по 5-10 гр по цене 1,30 доллара за один грамм. Госаптеки могут исключить из закона о госзакупках Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект об исключении аптек из закона о госзакупах. ФАС усмотрела ограничение конкуренции в механизме риск-шеринга По словам начальника управления контроля соцсферы и торговли ФАС Тимофея Нижегородцева, проведение эксперимента по риск-шерингу без учета замечаний антимонопольной службы может привести к негативным последствиям для бюджетной системы, невозможности контроля эффективности терапии и ограничению конкуренции. Запущена бесплатная он-лайн библиотека гистологических препаратов Американская ассоциация анатомов создала первую в истории базу данных цифровых изображений срезов тканей и органов человека. Все изображения можно скачать бесплатно, однако для получения доступа к библиотеке необходимо указать принадлежность к образовательному или научному учреждению. Американские регуляторы оказались быстрее европейских Исследователи из Йельского университета сравнили данные по деятельности двух контрольных органов за четыре года (2011-2015 гг.). Оказалось, что за это время FDA зарегистрировала 170 лекарственных препаратов, а EMA – 144.



Мероприятия Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 ← Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



Реклама



Для смартфона Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.