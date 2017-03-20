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 Главная / Новости медицины и фармации

07.04.2017 10:55

ФАС усмотрела ограничение конкуренции в механизме риск-шеринга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскритиковала предложение Минздрава о проведении пилотного проекта по риск-шерингу, пишет «КоммерсантЪ». В ФАС подчеркнули, что принцип риск-шеринга (возвращение поставщиком препарата средств в случае неэффективности терапии) ограничивает конкуренцию в участии в экперименте препаратов, имеющих аналоги на рынке, а также угрозу дискриминации поставщиков в случае формирования разных условий проведения пилотного проекта в регионах.

Ранее в Минздраве заявили, что пилотный проект, предусматривающий зависимость оплаты поставленных лекарств от эффективности лечения, должен стартовать в этом году в трех регионах — Москве, Московской и Калужской областях. Участвовать в эксперименте будут четыре препарата.

ФАС настаивает на том, что такие эксперименты возможны «только для монопольных препаратов». В ведомстве полагают, что участвовать в эксперименте должны лишь запатентованные и инновационные лекарства, не имеющие аналогов, а также не включенные в перечень ЖНВЛП. В заявлении ведомства говорится, что ФАС неоднократно информировала Минздрав о недопустимости реализации пилотных проектов с участием препаратов, имеющих аналоги, в силу их явного антиконкурентного характера. По словам начальника управления контроля соцсферы и торговли ФАС Тимофея Нижегородцева, проведение эксперимента без учета замечаний может привести к негативным последствиям для бюджетной системы, невозможности контроля эффективности терапии и ограничению конкуренции.

В Минздраве изданию «КоммерсантЪ» рассказали, что документ, на котором основано заключение ФАС, утратил свою актуальность, поскольку является предварительной заявкой одного из участников конкурса.

Ключевые слова: ФАС, Минздрав, риск-шеринг


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