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Главная / Новости медицины и фармации
07.04.2017 10:15
Психосоматическая медицина и психотерапия в клинике внутренних болезней
ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «Психосоматическая медицина и психотерапия в клинике внутренних болезней»
30 мая – 02 июня
г. Санкт-Петербург. Дворец Белосельских-Белозерских, Невский проспект, д. 41
Участие свободное – без регистрационного взноса
ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФОРУМ с международным участием посвящён актуальным вопросам психосоматической медицины и психотерапии в клинике внутренних болезней, повышению эффективности лечебного процесса, формированию знаний и навыков в области реабилитации в клинике внутренних болезней у больных с невротическими расстройствами, обновлению и систематизации знаний о патогенезе невротических расстройств. В форуме примут участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты.
ПРИЁМ ТЕЗИСОВ
В настоящее время идёт формирование научной программы и принимаются тезисы к публикации в сборнике материалов форума. Всем желающим выступить с докладом или опубликовать тезисы по соответствующей тематике форума необходимо не позднее 30 апреля отправить заявку на e-mail: program@terapevt.spb.ru
• Клинико-физиологические основы психосоматических соотношений и возможности их применения в клинической практике.
АККРЕДИТАЦИЯ В ПРОГРАММЕ НМО
Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям по специальностям терапия, психотерапия, гастроэнтерология, ревматология, кардиология, неврология, психиатрия, сексология.
ВЫСТАВКА
В рамках форума будет проходить выставка с участием производителей лекарственных средств и медицинского оборудования. К сотрудничеству приглашаются все заинтересованные компании.
ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
• Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
ООО «КА «Гранд Медиа Сервис»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОВАЙДЕР
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