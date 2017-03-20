Психосоматическая медицина и психотерапия в клинике внутренних болезней

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «Психосоматическая медицина и психотерапия в клинике внутренних болезней»

30 мая – 02 июня

г. Санкт-Петербург. Дворец Белосельских-Белозерских, Невский проспект, д. 41

Участие свободное – без регистрационного взноса

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФОРУМ с международным участием посвящён актуальным вопросам психосоматической медицины и психотерапии в клинике внутренних болезней, повышению эффективности лечебного процесса, формированию знаний и навыков в области реабилитации в клинике внутренних болезней у больных с невротическими расстройствами, обновлению и систематизации знаний о патогенезе невротических расстройств. В форуме примут участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты.

РЕГИСТРАЦИЯ

ПРИЁМ ТЕЗИСОВ

В настоящее время идёт формирование научной программы и принимаются тезисы к публикации в сборнике материалов форума. Всем желающим выступить с докладом или опубликовать тезисы по соответствующей тематике форума необходимо не позднее 30 апреля отправить заявку на e-mail: program@terapevt.spb.ru

ТЕМАТИКА ФОРУМА

• Клинико-физиологические основы психосоматических соотношений и возможности их применения в клинической практике.

• Психогенные расстройства кровообращения, гипертензия и стрессы.

• Микробиота и психосоматические расстройства.

• Психоэндокринные нарушения.

• Гастроэнтерология и психосоматические расстройства.

• Онкология и психосоматические расстройства.

• Пульмонология и психосоматические расстройства.

• Ревматология и психосоматические расстройства.

• Острые соматогенные психозы.

• Актуальные вопросы междисциплинарного взаимодействия в психотерапевтическом процессе.

• Роль психотерапии и психофармакотерапии в лечении психических, психосоматических и сексуальных расстройств, сохранении психического здоровья.

АККРЕДИТАЦИЯ В ПРОГРАММЕ НМО

Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям по специальностям терапия, психотерапия, гастроэнтерология, ревматология, кардиология, неврология, психиатрия, сексология.

ВЫСТАВКА

В рамках форума будет проходить выставка с участием производителей лекарственных средств и медицинского оборудования. К сотрудничеству приглашаются все заинтересованные компании.

ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

• Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

• Ассоциация терапевтов Санкт-Петербурга

• Профессиональная Медицинская Психотерапевтическая Ассоциация

• Северо-Западный государственный медицинский университет имени

И.И. Мечникова

• Первый СПбГМУ им. академика И.П. Павлова

• Санкт-Петербургская региональная научно-просветительская общественная организация «Психосоматика»

• Санкт-Петербургский медико-социальный институт

• Городской центр медицинской профилактики



СЕРВИС-АГЕНТ МЕРОПРИЯТИЯ

ООО «КА «Гранд Медиа Сервис»

Контактное лицо по вопросам сотрудничества: Александр Зубов

(812) 622-19-77

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОВАЙДЕР

Фармамед.РФ



