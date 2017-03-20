Запущена бесплатная он-лайн библиотека гистологических препаратов Американская ассоциация анатомов запустила первую в истории базу данных гистологических препаратов. Virtual Microscopy Database доступна для преподавателей и исследователей со всего мира, пишет



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В настоящее время в хранилище собраны высококачественные изображения тканей, полученные при помощи цифрового микроскопа. На создание Virtual Microscopy Database было потрачено 50 тыс. долларов, предоставленных в виде гранта Ассоциацией инновационных программ.



Ключевые слова: Американская ассоциация анатомов запустила первую в истории базу данных гистологических препаратов. Virtual Microscopy Database доступна для преподавателей и исследователей со всего мира, пишет MedicalXpress Авторы Virtual Microscopy Database поставили перед собой задачу создать репозиторий, в котором специалисты по анатомии и гистологии могли бы делиться изображениями срезов тканей и органов человека. Проект призван служить научно-исследовательским и образовательным целям. Все изображения можно скачать бесплатно, однако для получения доступа к библиотеке необходимо указать принадлежность к образовательному или научному учреждению.В настоящее время в хранилище собраны высококачественные изображения тканей, полученные при помощи цифрового микроскопа. На создание Virtual Microscopy Database было потрачено 50 тыс. долларов, предоставленных в виде гранта Ассоциацией инновационных программ.Ключевые слова: гистология









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Запущена бесплатная он-лайн библиотека гистологических препаратов Американская ассоциация анатомов создала первую в истории базу данных цифровых изображений срезов тканей и органов человека. Все изображения можно скачать бесплатно, однако для получения доступа к библиотеке необходимо указать принадлежность к образовательному или научному учреждению.

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