Запущена бесплатная он-лайн библиотека гистологических препаратов

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Главная / Новости медицины и фармации
06.04.2017 17:13
Запущена бесплатная он-лайн библиотека гистологических препаратовАмериканская ассоциация анатомов запустила первую в истории базу данных гистологических препаратов. Virtual Microscopy Database доступна для преподавателей и исследователей со всего мира, пишет MedicalXpress.
Авторы Virtual Microscopy Database поставили перед собой задачу создать репозиторий, в котором специалисты по анатомии и гистологии могли бы делиться изображениями срезов тканей и органов человека. Проект призван служить научно-исследовательским и образовательным целям. Все изображения можно скачать бесплатно, однако для получения доступа к библиотеке необходимо указать принадлежность к образовательному или научному учреждению.
В настоящее время в хранилище собраны высококачественные изображения тканей, полученные при помощи цифрового микроскопа. На создание Virtual Microscopy Database было потрачено 50 тыс. долларов, предоставленных в виде гранта Ассоциацией инновационных программ.
Ключевые слова: гистология
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