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Главная / Новости медицины и фармации
06.04.2017 16:30
III Всероссийская мультимедийная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной перинатологии: «Сложный случай».Конференция будет проходить 27 апреля 2017 года с 9:30 до 16:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия Сегодня» по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.4.
Президиум:
Володин Н.Н., Президент РАСПМ, академик РАН, профессор
Петеркова В.А., академик РАН, профессор
Намазова-Баранова Л.С., академик РАН, профессор
Солдатова И.Г., д.м.н., профессор
Чубарова А.И., д.м.н., профессор
В рамках конференции будут рассмотрены актуальные вопросы практической перинатологии, в том числе:
•Врожденные пороки сердца – от своевременной диагностики до реабилитации.
•Сахарный диабет – важные нюансы для тех, кто лечит беременных, новорожденных и детей первого года жизни.
•Жизнь за пределами отделения реанимации интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН), или что следует делать, чтобы не пришлось бороться с некоторыми последствиями пребывания в ОРИТН.
Учебное мероприятие соответствует требованиям Координационного совета по развитию НМО Минздрава России. Участник по результатам работы на конференции имеет право на получение свидетельства установленного образца с начислением 6 кредитов.
Организаторами Конференции выступают Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ) и Союз педиатров России. Технический организатор - НП «ОРМиЗ».
Участие в конференции бесплатное
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