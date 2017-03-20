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 Главная / Новости медицины и фармации

06.04.2017 16:30

III Всероссийская мультимедийная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной перинатологии: «Сложный случай».

Конференция будет проходить 27 апреля 2017 года с 9:30 до 16:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия Сегодня» по адресу: г. Москва, Зубовский бульвар, д.4.

Президиум:

Володин Н.Н., Президент РАСПМ, академик РАН, профессор
Петеркова В.А., академик РАН, профессор
Намазова-Баранова Л.С., академик РАН, профессор
Солдатова И.Г., д.м.н., профессор
Чубарова А.И., д.м.н., профессор

В рамках конференции будут рассмотрены актуальные вопросы практической перинатологии, в том числе:

•Врожденные пороки сердца – от своевременной диагностики до реабилитации.

•Сахарный диабет – важные нюансы для тех, кто лечит беременных, новорожденных и детей первого года жизни.

•Жизнь за пределами отделения реанимации интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН), или что следует делать, чтобы не пришлось бороться с некоторыми последствиями пребывания в ОРИТН.

Учебное мероприятие соответствует требованиям Координационного совета по развитию НМО Минздрава России. Участник по результатам работы на конференции имеет право на получение свидетельства установленного образца с начислением 6 кредитов.
Организаторами Конференции выступают Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ) и Союз педиатров России. Технический организатор - НП «ОРМиЗ».

Участие в конференции бесплатное
(для посещения мероприятия, пожалуйста, пройдите предварительную регистрацию на сайте www.raspm.ru или по телефону 8-963-961-64-12).
Для прохода при себе необходимо иметь паспорт.



Ключевые слова: анонс


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