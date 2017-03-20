Американские регуляторы оказались быстрее европейских Анализ работы контрольных органов США и ЕС выявил, что Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) работает быстрее, чем Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Результаты исследования были опубликованы в



Исследователи из Йельского университета сравнили данные по деятельности двух контрольных органов за четыре года (2011-2015 гг.). Оказалось, что за это время FDA зарегистрировала 170 лекарственных препаратов, а EMA – 144. В пропорциональном соотношении американские регуляторы одобрили больше орфанных ЛС – 43,5% от всех зарегистрированных препаратов (в ЕС данный показатель составил только 25%).



Средняя продолжительность рассмотрения регистрационной заявки сотрудниками FDA составила 306 дней (от 239 до 371), работникам EMA на это требуется больше времени – в среднем 383 дня (от 327 до 446).



В последнее время FDA подвергается критике за несовершенную и слишком продолжительную процедуру рассмотрения заявок на регистрацию новых лекарственных препаратов. Ранее президент США



Ключевые слова: EMA Анализ работы контрольных органов США и ЕС выявил, что Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) работает быстрее, чем Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Результаты исследования были опубликованы в New England Journal of Medicine. Исследователи из Йельского университета сравнили данные по деятельности двух контрольных органов за четыре года (2011-2015 гг.). Оказалось, что за это время FDA зарегистрировала 170 лекарственных препаратов, а EMA – 144. В пропорциональном соотношении американские регуляторы одобрили больше орфанных ЛС – 43,5% от всех зарегистрированных препаратов (в ЕС данный показатель составил только 25%).Средняя продолжительность рассмотрения регистрационной заявки сотрудниками FDA составила 306 дней (от 239 до 371), работникам EMA на это требуется больше времени – в среднем 383 дня (от 327 до 446).В последнее время FDA подвергается критике за несовершенную и слишком продолжительную процедуру рассмотрения заявок на регистрацию новых лекарственных препаратов. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал фармкомпаниям ускорить и упростить процедуру вывода на рынок новых медикаментов.Ключевые слова: FDA









Последние новости



Запущена бесплатная он-лайн библиотека гистологических препаратов Американская ассоциация анатомов создала первую в истории базу данных цифровых изображений срезов тканей и органов человека. Все изображения можно скачать бесплатно, однако для получения доступа к библиотеке необходимо указать принадлежность к образовательному или научному учреждению.

Американские регуляторы оказались быстрее европейских Исследователи из Йельского университета сравнили данные по деятельности двух контрольных органов за четыре года (2011-2015 гг.). Оказалось, что за это время FDA зарегистрировала 170 лекарственных препаратов, а EMA – 144.

В 2016 году на рынок вышло 24 российских препарата из перечня ЖНВЛП В рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» до 2020 года поддержано более 600 проектов, за время ее реализации выведено на рынок 44 лекарственных препарата из перечня ЖНВЛП. В этом году планируется вывести на рынок еще порядка 20 препаратов.

Takeda расширяет портфель экспериментальных ЛС для лечения заболеваний ЖКТ Японский фармпроизводитель Takeda и американская биофармацевтическая компания Finch Therapeutics заключили соглашение по разработке экспериментального препарата для лечения воспалительных заболеваний кишечника.