Американские регуляторы оказались быстрее европейских

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Главная / Новости медицины и фармации
06.04.2017 15:56
Американские регуляторы оказались быстрее европейскихАнализ работы контрольных органов США и ЕС выявил, что Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) работает быстрее, чем Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Результаты исследования были опубликованы в New England Journal of Medicine.
Исследователи из Йельского университета сравнили данные по деятельности двух контрольных органов за четыре года (2011-2015 гг.). Оказалось, что за это время FDA зарегистрировала 170 лекарственных препаратов, а EMA – 144. В пропорциональном соотношении американские регуляторы одобрили больше орфанных ЛС – 43,5% от всех зарегистрированных препаратов (в ЕС данный показатель составил только 25%).
Средняя продолжительность рассмотрения регистрационной заявки сотрудниками FDA составила 306 дней (от 239 до 371), работникам EMA на это требуется больше времени – в среднем 383 дня (от 327 до 446).
В последнее время FDA подвергается критике за несовершенную и слишком продолжительную процедуру рассмотрения заявок на регистрацию новых лекарственных препаратов. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал фармкомпаниям ускорить и упростить процедуру вывода на рынок новых медикаментов.
Ключевые слова: FDA, EMA
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