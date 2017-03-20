Употребление йогурта может снизить риск развития ожирения

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Главная / Новости медицины и фармации
06.04.2017 15:14
Употребление йогурта может снизить риск развития ожиренияРоль йогурта в вопросах здорового питания и управления весом особенно актуальна в свете существующих тенденций в современном обществе. В последние 10 лет в России наметился значительный рост распространенности ожирения.
Принимая во внимание положительные свойства йогурта ученые рассматривают этот продукт в качестве одного из пищевых факторов, потенциально способных повлиять на распространенность этого заболевания.
Впервые в России при поддержке ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» были проведены исследования взаимосвязи потребления йогурта и его влияния на снижение риска избыточной массы тела.*
О результатах этих исследований ученые Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи рассказали в ходе пресс-конференции, которая состоялась при поддержке Группы компаний Danone в России.
Научные сотрудники установили, что включение в рацион йогурта влияет на метаболизм и, в итоге, на массу тела человека. В исследованиях приняли участие 12 000 российских семей. Продолжительность мониторинга составила 19 лет.
В ходе наблюдения было выявлено, что у женщин, регулярно употребляющих йогурт, меньше распространена избыточная масса тела и ожирение. У них также отмечается значительно меньшее соотношение окружности талии и обхвата бедер. Установленная взаимосвязь между потреблением йогурта и распространенностью избыточной массы тела относится лишь к женской половине исследованных. В отношении мужчин подобной зависимости не возникало.
Интересным открытием стало обнаружение другой особенности: люди, регулярно потребляющие йогурт, также включают в свой рацион орехи, фрукты, соки и зеленый чай, меньше потребляют сладкого и, в целом, стараются более правильно питаться.
В.А.Тутельян, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», в своем выступлении рассказал о роли здорового питания для человека, отметив важность применения йогуртов в поддержании здоровья. Речь, прежде всего, идет о йогуртах с низким содержанием жира и высоким содержанием белка. Потребление таких продуктов особенно важно на фоне растущей распространенности ожирения и сахарного диабета.
* О проводившихся исследованиях: экспериментальные и эпидемиологические исследования показали обратную связь между потреблением йогуртов и риском развития ожирения.
Научные выводы нашли подтверждение также в другом крупномасштабном эпидемиологическом исследовании, организованном Федеральной службой статистики совместно с ФГБНУ «НИИ питания» в ходе статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и выполнения плана мероприятий по реализации «Основ Государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года».
Аналогичные исследования проводились в разных странах: Испании, Греции, США. Выводы наших ученых по итогам исследований на российской популяции подтвердили мнение зарубежных коллег и были представлены на международных научных конференциях.
* http://www.yogurtinnutrition.com/yogurt-may-help-keep-trim-in-russia/
Ключевые слова: йогурт, правильное питание, В.А.Тутельян
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