В 2016 году на рынок вышло 24 российских препарата из перечня ЖНВЛП Российская фармпромышленность в последние два года показывает исключительные темпы роста, в прошлом году маркетинговые разрешения получили 24 препарата из перечня ЖНВЛП, в этом году планируется вывести на рынок еще порядка 20 препаратов. Об этом рассказала директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова во время выступления на III Международном форуме по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция».



Колотилова подчеркнула, что в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» до 2020 года поддержано более 600 проектов, за время ее реализации выведено на рынок 44 лекарственных препарата из перечня ЖНВЛП.



Глава департамента Минпромторга России отметила еще один тренд - растущий интерес компаний на российском рынке к производству фармацевтических субстанций. Например, половина проектов в фармацевтической отрасли, поддержанных Фондом развития промышленности в прошлом году, связаны с производством субстанций.



По мнению председателя правления «Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров России» Захара Голанта, эффект государственной программы может в разы повысить внедрение трехступенчатой процедуры госзакупок лекарств. По его словам, «третий лишний» – мощнейшая мера, а госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» - одна из самых успешных в Российской Федерации.



«Мы видим, как отрасль поднялась за последние 5 лет. В Санкт-Петербурге это уже целое новое направление в развитие города, более того, фармотрасль является вытягивающей. Мы в прошлом году увидели, что за фармацевтической отраслью пошла косметическая промышленность, потом пойдет пищевая. Это огромный новый тренд в целом для региона, который влияет на очень многие аспекты жизни» - заявил Захар Голант.



Ключевые слова: фармпромышленность Российская фармпромышленность в последние два года показывает исключительные темпы роста, в прошлом году маркетинговые разрешения получили 24 препарата из перечня ЖНВЛП, в этом году планируется вывести на рынок еще порядка 20 препаратов. Об этом рассказала директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова во время выступления на III Международном форуме по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция».Колотилова подчеркнула, что в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» до 2020 года поддержано более 600 проектов, за время ее реализации выведено на рынок 44 лекарственных препарата из перечня ЖНВЛП.Глава департамента Минпромторга России отметила еще один тренд - растущий интерес компаний на российском рынке к производству фармацевтических субстанций. Например, половина проектов в фармацевтической отрасли, поддержанных Фондом развития промышленности в прошлом году, связаны с производством субстанций.По мнению председателя правления «Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров России» Захара Голанта, эффект государственной программы может в разы повысить внедрение трехступенчатой процедуры госзакупок лекарств. По его словам, «третий лишний» – мощнейшая мера, а госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» - одна из самых успешных в Российской Федерации.«Мы видим, как отрасль поднялась за последние 5 лет. В Санкт-Петербурге это уже целое новое направление в развитие города, более того, фармотрасль является вытягивающей. Мы в прошлом году увидели, что за фармацевтической отраслью пошла косметическая промышленность, потом пойдет пищевая. Это огромный новый тренд в целом для региона, который влияет на очень многие аспекты жизни» - заявил Захар Голант.Ключевые слова: Минпромторг









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