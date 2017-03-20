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 Главная / Новости медицины и фармации

06.04.2017 14:32

В 2016 году на рынок вышло 24 российских препарата из перечня ЖНВЛП

Российская фармпромышленность в последние два года показывает исключительные темпы роста, в прошлом году маркетинговые разрешения получили 24 препарата из перечня ЖНВЛП, в этом году планируется вывести на рынок еще порядка 20 препаратов. Об этом рассказала директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова во время выступления на III Международном форуме по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция».

Колотилова подчеркнула, что в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» до 2020 года поддержано более 600 проектов, за время ее реализации выведено на рынок 44 лекарственных препарата из перечня ЖНВЛП.

Глава департамента Минпромторга России отметила еще один тренд - растущий интерес компаний на российском рынке к производству фармацевтических субстанций. Например, половина проектов в фармацевтической отрасли, поддержанных Фондом развития промышленности в прошлом году, связаны с производством субстанций.

По мнению председателя правления «Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров России» Захара Голанта, эффект государственной программы может в разы повысить внедрение трехступенчатой процедуры госзакупок лекарств. По его словам, «третий лишний» – мощнейшая мера, а госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» - одна из самых успешных в Российской Федерации.

«Мы видим, как отрасль поднялась за последние 5 лет. В Санкт-Петербурге это уже целое новое направление в развитие города, более того, фармотрасль является вытягивающей. Мы в прошлом году увидели, что за фармацевтической отраслью пошла косметическая промышленность, потом пойдет пищевая. Это огромный новый тренд в целом для региона, который влияет на очень многие аспекты жизни» - заявил Захар Голант.

Ключевые слова: Минпромторг, фармпромышленность


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