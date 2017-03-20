Главная / Новости медицины и фармации В Москве прошел экспертный круглый стол «Надежда на технологии: перспективы развития реабилитационной индустрии в России» 28 марта 2017 года в Центральном Доме Журналиста прошел экспертный круглый стол «Надежда на технологии: перспективы развития реабилитационной индустрии в России». Мероприятие проходило при организационной поддержке Минпромторга России и газеты «Московская правда».



Круглый стол был посвящен развитию реабилитационной индустрии в России, которая на сегодняшний день является одной из важнейших составляющих социальной защиты населения и одним из приоритетных направлений государственной политики.



На мероприятии обсуждались следующие темы:

• отечественные инновационные проекты, способные улучшить качество жизни инвалидов, пожилых и иных маломобильных групп граждан;

• государственная поддержка российских разработчиков и производителей реабилитационных товаров;

• обеспечение качества и безопасности отечественных реабилитационных товаров.



В рамках круглого стола директор Департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов рассказал о существующих механизмах государственной поддержки проектов отечественной реабилитационной индустрии со стороны Минпромторга России; генеральный директор Центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей» Иван Бирюков представил систему поддержки инновационных стартапов в этой сфере; исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Татьяна Константинова поделилась видением роли некоммерческих и благотворительных организаций в процессе взаимодействия с государством и объектами инфраструктуры; журналист и общественный активист Евгения Воскобойникова поделилась личной историей и впечатлениями от использования уникальной электроприставкой к инвалидной коляске UNA. Модератором круглого стола выступила заместитель главного редактора газеты «Московская правда» Татьяна Кузьмина.



В своем выступлении Дмитрий Колобов отметил, что сейчас спрос на отечественном рынке товаров реабилитационной направленности только на 40% удовлетворяется отечественными производителями. «К 2025 году мы хотим увеличить эту цифру до 56%, а также нарастить экспорт. Стратегия развития реабилитационной индустрии, которая сейчас находится на стадии согласования, будет реализовываться через 11 технологических платформ, классифицированных по основным жизненным сферам людей с особыми потребностями», - сказал руководитель Департамента. Он также добавил, что в рамках реализации стратегии Правительство РФ приняло ряд финансовых решений, направленных на стимулирование развития отрасли реабилитационной индустрии. «В начале 2017 года были приняты соответствующие постановления Правительства. Общий объем инвестиций из федерального бюджета составляет 1,7 млрд рублей на 3 года. Эти средства будут направлены отечественным разработчикам и производителям средств реабилитационной индустрии. Мы искренне убеждены, что в ближайшие 10-15 лет технологии качественно изменят уровень жизнь людей с особыми потребностями», - заключил он.



Генеральный директор Центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей» Иван Бирюков посвятил свое выступление системе поддержки инновационных проектов: «Программа поддержки стартапов работает как своего рода «хаб»: резиденты Программы «Технологии возможностей» получают доступ ко всем существующим в России профильным институтам поддержки, а также разработчики обеспечиваются необходимыми ресурсами для того что пройти этот путь. Вместе с нашими партнерами мы создали Экспертный совет, члены которого не только оценивают проекты и дают экспертизу, но и формируют конкретные рекомендации по их развитию и сами же поддерживают эти проекты. Такая система позволила нам поддержать 53 проекта из 19 регионов страны и привлечь в эти проекты свыше 480 миллионов рублей».



Г-н Бирюков также отметил: «Отдельное внимание мы уделяем тому, чтобы проекты изначально проектировались с учетом потребностей людей с инвалидностью. Для этого мы совместно с Фондом «Со-единение» и Бауманским университетом запустили площадку «Полигон», где инвалидам предоставляется возможность узнать о технологических решениях, а разработчикам – провести фокус-группы и собрать мнения с конченых потребителей».



На мероприятии также были представлены инновационные проекты российских производителей товаров реабилитационной индустрии:



• Робот телеприсутствия Webot - робот и специальная программа, которая даёт возможность человеку с ограниченными возможностями здоровья подключиться через Интернет к роботу и через него общаться с людьми, работать и учиться. Сам робот управляется через интернет, позволяет оператору удалённо видеть и слышать окружающую обстановку, передвигать робота в пространстве;



• Электрическая приставка UNA - съемный «гаджет» для инвалидных кресел, дающий дополнительную свободу инвалидам-колясочникам; Электрическая приставка весит всего 12 кг, преодолеваемый путь составляет около 35 км, стоимость данного устройства – в 3-10 раз ниже, чем у электрического кресла;



• Мобильное приложение SpeakUs для быстрого поиска профессионального переводчика жестового языка и связи с ним посредством встроенной системы видео конференции. Данное мобильное приложение создано для быстрого соединения с профессиональным переводчиком жестового языка при помощи встроенной системы аудио и видео конференции.



Ключевые слова: реабилитационная индустрия 28 марта 2017 года в Центральном Доме Журналиста прошел экспертный круглый стол «Надежда на технологии: перспективы развития реабилитационной индустрии в России». Мероприятие проходило при организационной поддержке Минпромторга России и газеты «Московская правда».Круглый стол был посвящен развитию реабилитационной индустрии в России, которая на сегодняшний день является одной из важнейших составляющих социальной защиты населения и одним из приоритетных направлений государственной политики.На мероприятии обсуждались следующие темы:• отечественные инновационные проекты, способные улучшить качество жизни инвалидов, пожилых и иных маломобильных групп граждан;• государственная поддержка российских разработчиков и производителей реабилитационных товаров;• обеспечение качества и безопасности отечественных реабилитационных товаров.В рамках круглого стола директор Департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов рассказал о существующих механизмах государственной поддержки проектов отечественной реабилитационной индустрии со стороны Минпромторга России; генеральный директор Центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей» Иван Бирюков представил систему поддержки инновационных стартапов в этой сфере; исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Татьяна Константинова поделилась видением роли некоммерческих и благотворительных организаций в процессе взаимодействия с государством и объектами инфраструктуры; журналист и общественный активист Евгения Воскобойникова поделилась личной историей и впечатлениями от использования уникальной электроприставкой к инвалидной коляске UNA. Модератором круглого стола выступила заместитель главного редактора газеты «Московская правда» Татьяна Кузьмина.В своем выступлении Дмитрий Колобов отметил, что сейчас спрос на отечественном рынке товаров реабилитационной направленности только на 40% удовлетворяется отечественными производителями. «К 2025 году мы хотим увеличить эту цифру до 56%, а также нарастить экспорт. Стратегия развития реабилитационной индустрии, которая сейчас находится на стадии согласования, будет реализовываться через 11 технологических платформ, классифицированных по основным жизненным сферам людей с особыми потребностями», - сказал руководитель Департамента. Он также добавил, что в рамках реализации стратегии Правительство РФ приняло ряд финансовых решений, направленных на стимулирование развития отрасли реабилитационной индустрии. «В начале 2017 года были приняты соответствующие постановления Правительства. Общий объем инвестиций из федерального бюджета составляет 1,7 млрд рублей на 3 года. Эти средства будут направлены отечественным разработчикам и производителям средств реабилитационной индустрии. Мы искренне убеждены, что в ближайшие 10-15 лет технологии качественно изменят уровень жизнь людей с особыми потребностями», - заключил он.Генеральный директор Центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей» Иван Бирюков посвятил свое выступление системе поддержки инновационных проектов: «Программа поддержки стартапов работает как своего рода «хаб»: резиденты Программы «Технологии возможностей» получают доступ ко всем существующим в России профильным институтам поддержки, а также разработчики обеспечиваются необходимыми ресурсами для того что пройти этот путь. Вместе с нашими партнерами мы создали Экспертный совет, члены которого не только оценивают проекты и дают экспертизу, но и формируют конкретные рекомендации по их развитию и сами же поддерживают эти проекты. Такая система позволила нам поддержать 53 проекта из 19 регионов страны и привлечь в эти проекты свыше 480 миллионов рублей».Г-н Бирюков также отметил: «Отдельное внимание мы уделяем тому, чтобы проекты изначально проектировались с учетом потребностей людей с инвалидностью. Для этого мы совместно с Фондом «Со-единение» и Бауманским университетом запустили площадку «Полигон», где инвалидам предоставляется возможность узнать о технологических решениях, а разработчикам – провести фокус-группы и собрать мнения с конченых потребителей».На мероприятии также были представлены инновационные проекты российских производителей товаров реабилитационной индустрии:• Робот телеприсутствия Webot - робот и специальная программа, которая даёт возможность человеку с ограниченными возможностями здоровья подключиться через Интернет к роботу и через него общаться с людьми, работать и учиться. Сам робот управляется через интернет, позволяет оператору удалённо видеть и слышать окружающую обстановку, передвигать робота в пространстве;• Электрическая приставка UNA - съемный «гаджет» для инвалидных кресел, дающий дополнительную свободу инвалидам-колясочникам; Электрическая приставка весит всего 12 кг, преодолеваемый путь составляет около 35 км, стоимость данного устройства – в 3-10 раз ниже, чем у электрического кресла;• Мобильное приложение SpeakUs для быстрого поиска профессионального переводчика жестового языка и связи с ним посредством встроенной системы видео конференции. Данное мобильное приложение создано для быстрого соединения с профессиональным переводчиком жестового языка при помощи встроенной системы аудио и видео конференции.Ключевые слова: Минпромторг



Последние новости

Takeda расширяет портфель экспериментальных ЛС для лечения заболеваний ЖКТ Японский фармпроизводитель Takeda и американская биофармацевтическая компания Finch Therapeutics заключили соглашение по разработке экспериментального препарата для лечения воспалительных заболеваний кишечника. Представлен первый отечественный роботохирургический комплекс Российская разработка по многим параметрам превосходит американский робот da Vinci. Так, точность манипуляций da Vinci - 500 микрон, что не дает проводить операции детям, российского аналога – всего пять микрон, что позволяет работать даже на клеточном уровне. При запрете российских медикаментов на Украине бизнес потеряет 1,7 млрд рублей В 2016 году объем поставок лекарственных препаратов на Украину составил 2,1 млрд рублей. Отечественные фармацевтические производители потеряют от 1,5 млрд до 1,7 млрд рублей в 2017 году, если Украина введет санкции на российские медикаменты. Первые международные операторы начнут работать в московском медкластере уже в 2018 году Московский Международный Медицинский Кластер был создан в Сколково в прошлом году. До 2029 года кластер планирует привлечь не менее 90 млрд рублей инвестиций и около 20 международных медицинских клиник, образовательных и исследовательских организаций в качестве резидентов. К концу года все московские терапевты пройдут курс онкологической настороженности В настоящее время 400 врачей общей практики прошли образовательный курс онкологической настороженности. Планируется, что обучение всех специалистов первичного звена завершится до конца 2017 года.



Мероприятия Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 ← Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



Реклама



Для смартфона Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.