Takeda расширяет портфель экспериментальных ЛС для лечения заболеваний ЖКТ Японский фармпроизводитель Takeda и американская биофармацевтическая компания Finch Therapeutics заключили соглашение по совместной разработке экспериментального препарата FIN-524, предназначенного для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сейчас FIN-524 находится на этапе доклинических исследований, пишет



По мнению исследователей, биологический препарат FIN-524 может быть перспективен в терапии воспалительных заболеваний кишечника. По условиям соглашения, Finch Therapeutics передаст Takeda глобальные права на разработку и коммерциализацию FIN-524. В обмен Takeda обязалась платить американской компании при достижении определенных результатов в разработке ЛС и выплачивать ей роялти с продаж. Подробности сделки не разглашаются.



В состав FIN-524 входит несколько штаммов микроорганизмов, которые были определены как наиболее эффективные в терапии воспалительных заболеваний кишечника в рамках клинических исследований трансплантации фекальной микробиоты.



Ключевые слова: Японский фармпроизводитель Takeda и американская биофармацевтическая компания Finch Therapeutics заключили соглашение по совместной разработке экспериментального препарата FIN-524, предназначенного для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сейчас FIN-524 находится на этапе доклинических исследований, пишет The Pharma Letter По мнению исследователей, биологический препарат FIN-524 может быть перспективен в терапии воспалительных заболеваний кишечника. По условиям соглашения, Finch Therapeutics передаст Takeda глобальные права на разработку и коммерциализацию FIN-524. В обмен Takeda обязалась платить американской компании при достижении определенных результатов в разработке ЛС и выплачивать ей роялти с продаж. Подробности сделки не разглашаются.В состав FIN-524 входит несколько штаммов микроорганизмов, которые были определены как наиболее эффективные в терапии воспалительных заболеваний кишечника в рамках клинических исследований трансплантации фекальной микробиоты.Ключевые слова: Takeda









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Takeda расширяет портфель экспериментальных ЛС для лечения заболеваний ЖКТ Японский фармпроизводитель Takeda и американская биофармацевтическая компания Finch Therapeutics заключили соглашение по разработке экспериментального препарата для лечения воспалительных заболеваний кишечника.

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