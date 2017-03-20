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 Главная / Новости медицины и фармации

06.04.2017 13:23

Takeda расширяет портфель экспериментальных ЛС для лечения заболеваний ЖКТ

Японский фармпроизводитель Takeda и американская биофармацевтическая компания Finch Therapeutics заключили соглашение по совместной разработке экспериментального препарата FIN-524, предназначенного для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сейчас FIN-524 находится на этапе доклинических исследований, пишет The Pharma Letter.

По мнению исследователей, биологический препарат FIN-524 может быть перспективен в терапии воспалительных заболеваний кишечника. По условиям соглашения, Finch Therapeutics передаст Takeda глобальные права на разработку и коммерциализацию FIN-524. В обмен Takeda обязалась платить американской компании при достижении определенных результатов в разработке ЛС и выплачивать ей роялти с продаж. Подробности сделки не разглашаются.

В состав FIN-524 входит несколько штаммов микроорганизмов, которые были определены как наиболее эффективные в терапии воспалительных заболеваний кишечника в рамках клинических исследований трансплантации фекальной микробиоты.

Ключевые слова: Takeda


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